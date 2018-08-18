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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3435343634373438

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 118
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
15%
18
знизяться на 10-25%
33%
39
знизяться на 25%-50%
27%
32
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:15

  flyman написав:
  Faceless написав:А ви мідл чи сіньор?

SW Аріхітєкт


муха, ты перепутал зеленое с длинным
тебя ж не про позицию спросили, а про уровень знаний :)

а бумажки есть какие-то подтверждающие, что ты реально рубишь тему по этой позиции ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:19

  Vlad442 написав:
  trololo написав:соглашение о неразглашении

Я же не выпытывал конкретную цифру с ипн и точной зарплатой.
Вилку на аналогичных позициях.
Потому что есть предприниматель в сфере питания, но это может быть как киоск с шаурмой, так и ресторан в центре. Прибыль отличается в разы.
Что бы понять одну и ту же должность мы имеем в виду. Образ Флая ни по доходам/тратам, ни по возрасту, ни по отношению к жизни никак не вяжется у меня с Software Architect в классическом понимании.

Так і тут, можна бути в 23 тімлідом на шлюпці в Хацапетівці і гребти за $300 в місяць, а можна бути посереднім мідлом в корпо на 10000 осіб і офісом в Києві на 3000 і з.п. $2000+-.

Можна робити від проекта до проекта, по верхньому рейту, але недовго, і шукати нові проекти як тільки так і зразу.

А можна сидіти на рейту нижче ринкового роками і не паритися.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 05 кві, 2020 19:23, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:20

  baraka написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:А ви мідл чи сіньор?

SW Аріхітєкт


муха, ты перепутал зеленое с длинным
тебя ж не про позицию спросили, а про уровень знаний :)

а бумажки есть какие-то подтверждающие, что ты реально рубишь тему по этой позиции ?

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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  trololo написав:соглашение о неразглашении

Я же не выпытывал конкретную цифру с ипн и точной зарплатой.
Вилку на аналогичных позициях.
Потому что есть предприниматель в сфере питания, но это может быть как киоск с шаурмой, так и ресторан в центре. Прибыль отличается в разы.
Что бы понять одну и ту же должность мы имеем в виду. Образ Флая ни по доходам/тратам, ни по возрасту, ни по отношению к жизни никак не вяжется у меня с Software Architect в классическом понимании.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:24

  Vlad442 написав:Можно просто цифру? Диапазон. От 1700 до 2300, например.

"Вам ещё и ключи от квартиры, где деньги лежат" ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:25

  flyman написав:От для уявлення, як було ще донедавна:
https://jobs.dou.ua/salaries/



О, прикольный сайт.
Выводы неутешительные, меня поразили. Столько крику о высокой оплате ИТшников.

А на самом деле зарплаты у всех в среднем 2000$, я так понял что 3000$ это уже очень хорошо.
С зарплатой 6000$ я нашел только две позиции, и то это явно биг-боссы.

Есть куча позиций с з.п меньше 2000$, даже 1000-1500.

Видимо это было много когда курс рухнул в 3 раза и даже солидные менеджеры из реального сектора стали получать вместо 10куе- 3куе, на уровне ИТшника.

Разочаровался в отрасли, это просто арендаторы средней руки, ничего особенного. Не вытянет ИТ сфера страну, ерунда все это.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:26

Ладно, проехали этот вопрос.
Тайна осталась покрыта мраком. Одни айтишники отчитываются, что купили Тетрис, Флай, декларируя одну из топовых позиций, уже много лет не может осуществить планы окружения Киева кавалерками.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:27

  flyman написав:
  baraka написав:
  flyman написав:
а бумажки есть какие-то подтверждающие, что ты реально рубишь тему по этой позиции ?



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это не серьёзно, муха :)
Востаннє редагувалось baraka в Нед 05 кві, 2020 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:27

  Первый написав:
Vlad442 написав:
  trololo написав:соглашение о неразглашении

Я же не выпытывал конкретную цифру с ипн и точной зарплатой.
Вилку на аналогичных позициях.
Потому что есть предприниматель в сфере питания, но это может быть как киоск с шаурмой, так и ресторан в центре. Прибыль отличается в разы.
Что бы понять одну и ту же должность мы имеем в виду. Образ Флая ни по доходам/тратам, ни по возрасту, ни по отношению к жизни никак не вяжется у меня с Software Architect в классическом понимании.
Зображення

мені більше так подобається :)
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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:32

  investorkiev написав:
  flyman написав:От для уявлення, як було ще донедавна:
https://jobs.dou.ua/salaries/



О, прикольный сайт.
Выводы неутешительные, меня поразили. Столько крику о высокой оплате ИТшников.

А на самом деле зарплаты у всех в среднем 2000$, я так понял что 3000$ это уже очень хорошо.
С зарплатой 6000$ я нашел только две позиции, и то это явно биг-боссы.

Есть куча позиций с з.п меньше 2000$, даже 1000-1500.

Видимо это было много когда курс рухнул в 3 раза и даже солидные менеджеры из реального сектора стали получать вместо 10куе- 3куе, на уровне ИТшника.

Разочаровался в отрасли, это просто арендаторы средней руки, ничего особенного. Не вытянет ИТ сфера страну, ерунда все это.

МБА рулить!
в середньому температура біля $2000 +-
медіана $1000-1500.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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