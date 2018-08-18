Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я же не выпытывал конкретную цифру с ипн и точной зарплатой. Вилку на аналогичных позициях. Потому что есть предприниматель в сфере питания, но это может быть как киоск с шаурмой, так и ресторан в центре. Прибыль отличается в разы. Что бы понять одну и ту же должность мы имеем в виду. Образ Флая ни по доходам/тратам, ни по возрасту, ни по отношению к жизни никак не вяжется у меня с Software Architect в классическом понимании.
Так і тут, можна бути в 23 тімлідом на шлюпці в Хацапетівці і гребти за $300 в місяць, а можна бути посереднім мідлом в корпо на 10000 осіб і офісом в Києві на 3000 і з.п. $2000+-.
Можна робити від проекта до проекта, по верхньому рейту, але недовго, і шукати нові проекти як тільки так і зразу.
А можна сидіти на рейту нижче ринкового роками і не паритися.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 05 кві, 2020 19:23, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Я же не выпытывал конкретную цифру с ипн и точной зарплатой. Вилку на аналогичных позициях. Потому что есть предприниматель в сфере питания, но это может быть как киоск с шаурмой, так и ресторан в центре. Прибыль отличается в разы. Что бы понять одну и ту же должность мы имеем в виду. Образ Флая ни по доходам/тратам, ни по возрасту, ни по отношению к жизни никак не вяжется у меня с Software Architect в классическом понимании.
Ладно, проехали этот вопрос. Тайна осталась покрыта мраком. Одни айтишники отчитываются, что купили Тетрис, Флай, декларируя одну из топовых позиций, уже много лет не может осуществить планы окружения Киева кавалерками.
Я же не выпытывал конкретную цифру с ипн и точной зарплатой. Вилку на аналогичных позициях. Потому что есть предприниматель в сфере питания, но это может быть как киоск с шаурмой, так и ресторан в центре. Прибыль отличается в разы. Что бы понять одну и ту же должность мы имеем в виду. Образ Флая ни по доходам/тратам, ни по возрасту, ни по отношению к жизни никак не вяжется у меня с Software Architect в классическом понимании.
мені більше так подобається
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/