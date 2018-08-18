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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3437343834393440>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 118
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
15%
18
знизяться на 10-25%
33%
39
знизяться на 25%-50%
27%
32
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:35

  Vlad442 написав:Ладно, проехали этот вопрос.
Тайна осталась покрыта мраком. Одни айтишники отчитываются, что купили Тетрис, Флай, декларируя одну из топовых позиций, уже много лет не может осуществить планы окружения Киева кавалерками.

Ладно, розслабся, як тільки умостився на позицію архітекта, рОкета була збита короноПВО.

Шас як Трайбека, втік з Києва подальше, отсижуюся в криївці, розбираю і збираю шмайсер, готуюся до оточення столиці кавалірками з наступним захопленням Рейстага (закреслено) Тетріса.

З.І.
Зато як "лендлорди" із ВП возбудилися.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 05 кві, 2020 19:52, всього редагувалось 7 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:41

  Vlad442 написав:
  trololo написав:соглашение о неразглашении

Я же не выпытывал конкретную цифру с ипн и точной зарплатой.
Вилку на аналогичных позициях.
Потому что есть предприниматель в сфере питания, но это может быть как киоск с шаурмой, так и ресторан в центре. Прибыль отличается в разы.
Что бы понять одну и ту же должность мы имеем в виду. Образ Флая ни по доходам/тратам, ни по возрасту, ни по отношению к жизни никак не вяжется у меня с Software Architect в классическом понимании.

Мабуть, пів-Круші в рік коштує такий архітект... :idea:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:44

  change_pm написав:
  Vlad442 написав:
  trololo написав:соглашение о неразглашении

Я же не выпытывал конкретную цифру с ипн и точной зарплатой.
Вилку на аналогичных позициях.
Потому что есть предприниматель в сфере питания, но это может быть как киоск с шаурмой, так и ресторан в центре. Прибыль отличается в разы.
Что бы понять одну и ту же должность мы имеем в виду. Образ Флая ни по доходам/тратам, ни по возрасту, ни по отношению к жизни никак не вяжется у меня с Software Architect в классическом понимании.

Мабуть, пів-Круші в рік коштує такий архітект... :idea:

Не в коня корм.

Круша для архітекта, фу-фу.
Джунам на сміх.
Тетріс маст хев.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:49

flyman Правильно! Надо ставить себе сверх задачи. Тем более что Тетрис - для креативного класса. А ты Software Architect - самый что ни на есть креативный класс.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:52

  flyman написав:Круша для архітекта, фу-фу.
Джунам на сміх.
Тетріс маст хев.

А цоколь для кого?
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:53

  airmax78 написав:flyman Правильно! Надо ставить себе сверх задачи. Тем более что Тетрис - для креативного класса. А ты Software Architect - самый что ни на есть креативный класс.

Занотував.
А як на СЕО, то вже Рибальsky?
Чи ТТ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:55

  Natt написав:
  flyman написав:Круша для архітекта, фу-фу.
Джунам на сміх.
Тетріс маст хев.

А цоколь для кого?

Для жінки, яка готова пройти разом шлях від і до (як Jeff & MacKenzie).

Але я пригадую, що зелена плитка не для Natt, так що або-або.
Третього не дано.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Первый написав:
Vlad442 написав:[quote="4929092:trololo"]
соглашение о неразглашении

Я же не выпытывал конкретную цифру с ипн и точной зарплатой.
Вилку на аналогичных позициях.
Потому что есть предприниматель в сфере питания, но это может быть как киоск с шаурмой, так и ресторан в центре. Прибыль отличается в разы.
Что бы понять одну и ту же должность мы имеем в виду. Образ Флая ни по доходам/тратам, ни по возрасту, ни по отношению к жизни никак не вяжется у меня с Software Architect в классическом понимании.
Зображення

мені більше так подобається :)
Зображення[/quote]Java это самые топовые специалисты, но никак среднее по рынку
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:27

  investorkiev написав:
  flyman написав:От для уявлення, як було ще донедавна:
https://jobs.dou.ua/salaries/



О, прикольный сайт.
Выводы неутешительные, меня поразили. Столько крику о высокой оплате ИТшников.

А на самом деле зарплаты у всех в среднем 2000$, я так понял что 3000$ это уже очень хорошо.
С зарплатой 6000$ я нашел только две позиции, и то это явно биг-боссы.

Есть куча позиций с з.п меньше 2000$, даже 1000-1500.

Видимо это было много когда курс рухнул в 3 раза и даже солидные менеджеры из реального сектора стали получать вместо 10куе- 3куе, на уровне ИТшника.

Разочаровался в отрасли, это просто арендаторы средней руки, ничего особенного. Не вытянет ИТ сфера страну, ерунда все это.

Та ладно, не вытянет, несколько знакомых с консалтинга переметнулись в ИТ - зарплаты уже в разы больше, даже при небольшом опыте в ИТ, и большом в консалтинге.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот стата по джинни на данный момент по Киеву.
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