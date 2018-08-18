Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Ладно, проехали этот вопрос. Тайна осталась покрыта мраком. Одни айтишники отчитываются, что купили Тетрис, Флай, декларируя одну из топовых позиций, уже много лет не может осуществить планы окружения Киева кавалерками.
Ладно, розслабся, як тільки умостився на позицію архітекта, рОкета була збита короноПВО.
Шас як Трайбека, втік з Києва подальше, отсижуюся в криївці, розбираю і збираю шмайсер, готуюся до оточення столиці кавалірками з наступним захопленням Рейстага (закреслено) Тетріса.
З.І. Зато як "лендлорди" із ВП возбудилися.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 05 кві, 2020 19:52, всього редагувалось 7 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Я же не выпытывал конкретную цифру с ипн и точной зарплатой. Вилку на аналогичных позициях. Потому что есть предприниматель в сфере питания, но это может быть как киоск с шаурмой, так и ресторан в центре. Прибыль отличается в разы. Что бы понять одну и ту же должность мы имеем в виду. Образ Флая ни по доходам/тратам, ни по возрасту, ни по отношению к жизни никак не вяжется у меня с Software Architect в классическом понимании.
Я же не выпытывал конкретную цифру с ипн и точной зарплатой. Вилку на аналогичных позициях. Потому что есть предприниматель в сфере питания, но это может быть как киоск с шаурмой, так и ресторан в центре. Прибыль отличается в разы. Что бы понять одну и ту же должность мы имеем в виду. Образ Флая ни по доходам/тратам, ни по возрасту, ни по отношению к жизни никак не вяжется у меня с Software Architect в классическом понимании.
Мабуть, пів-Круші в рік коштує такий архітект...
Не в коня корм.
Круша для архітекта, фу-фу. Джунам на сміх. Тетріс маст хев.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Vlad442 написав:[quote="4929092:trololo"] соглашение о неразглашении
Я же не выпытывал конкретную цифру с ипн и точной зарплатой. Вилку на аналогичных позициях. Потому что есть предприниматель в сфере питания, но это может быть как киоск с шаурмой, так и ресторан в центре. Прибыль отличается в разы. Что бы понять одну и ту же должность мы имеем в виду. Образ Флая ни по доходам/тратам, ни по возрасту, ни по отношению к жизни никак не вяжется у меня с Software Architect в классическом понимании.
мені більше так подобається [/quote]Java это самые топовые специалисты, но никак среднее по рынку