Додано: Нед 05 кві, 2020 19:35

Vlad442 написав: Ладно, проехали этот вопрос.

Тайна осталась покрыта мраком. Одни айтишники отчитываются, что купили Тетрис, Флай, декларируя одну из топовых позиций, уже много лет не может осуществить планы окружения Киева кавалерками. Ладно, проехали этот вопрос.Тайна осталась покрыта мраком. Одни айтишники отчитываются, что купили Тетрис, Флай, декларируя одну из топовых позиций, уже много лет не может осуществить планы окружения Киева кавалерками.

Ладно, розслабся, як тільки умостився на позицію архітекта, рОкета була збита короноПВО.



Шас як Трайбека, втік з Києва подальше, отсижуюся в криївці, розбираю і збираю шмайсер, готуюся до оточення столиці кавалірками з наступним захопленням Рейстага (закреслено) Тетріса.



З.І.

Зато як "лендлорди" із ВП возбудилися.

