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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3437343834393440

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 118
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
15%
18
знизяться на 10-25%
33%
39
знизяться на 25%-50%
27%
32
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:45

  BIGor написав:Вот стата по джинни на данный момент по Киеву.
Зображення


Тоесть подавляющее большинство зарабатывает 1500-2500$.
если это на семью из 3 человек - то это на грани. Не хотел бы я работать в ИТ...
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:16

  airmax78 написав:flyman Правильно! Надо ставить себе сверх задачи. Тем более что Тетрис - для креативного класса. А ты Software Architect - самый что ни на есть креативный класс.

Халас, Макс, забувай про креативний клас!

Тепер будуть жити хлібороби, вояки, та медики. Креативний клас має можливість перекваліфікуватись, чи ... вимерти...

ps. До речі, якщо хтось має клаптик землі, рекомендую відшукати предмети землеробства (лапіта), і забеспечити собі неголодну осінь і зиму.
Беріть долю в свої руки!

pps. Не жартую...
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 05 кві, 2020 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:19

  change_pm написав:
  airmax78 написав:flyman Правильно! Надо ставить себе сверх задачи. Тем более что Тетрис - для креативного класса. А ты Software Architect - самый что ни на есть креативный класс.

Халас, Макс, забувай про креативний клас!

Тепер будуть жити хлібороби, вояки, та медики. Креативний клас має можливість перекваліфікуватись, чи ... вимерти...


Только не ясно - лендлорды к кому относятся?
К нефтяникам? (Перерабатывают новую нефть) или к креативному классу? (Любят покреативить)
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:21

investorkiev
вот вы сейчас в селе
а дети где?
с мужем?
у бабушки?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:23

  change_pm написав:Халас, Макс, забувай про креативний клас!

Тепер будуть жити хлібороби, вояки, та медики. Креативний клас має можливість перекваліфікуватись, чи ... вимерти...

  investorkiev написав:Только не ясно - лендлорды к кому относятся?
К нефтяникам? (Перерабатывают новую нефть) или к креативному классу? (Любят покреативить)

кровасісі...((
change_pm
 
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