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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34383439344034413442>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 119
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
16%
19
знизяться на 10-25%
33%
39
знизяться на 25%-50%
27%
32
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:45

  BIGor написав:Вот стата по джинни на данный момент по Киеву.
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Тоесть подавляющее большинство зарабатывает 1500-2500$.
если это на семью из 3 человек - то это на грани. Не хотел бы я работать в ИТ...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:16

  airmax78 написав:flyman Правильно! Надо ставить себе сверх задачи. Тем более что Тетрис - для креативного класса. А ты Software Architect - самый что ни на есть креативный класс.

Халас, Макс, забувай про креативний клас!

Тепер будуть жити хлібороби, вояки, та медики. Креативний клас має можливість перекваліфікуватись, чи ... вимерти...

ps. До речі, якщо хтось має клаптик землі, рекомендую відшукати предмети землеробства (лапіта), і забеспечити собі неголодну осінь і зиму.
Беріть долю в свої руки!

pps. Не жартую...
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 05 кві, 2020 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:19

  change_pm написав:
  airmax78 написав:flyman Правильно! Надо ставить себе сверх задачи. Тем более что Тетрис - для креативного класса. А ты Software Architect - самый что ни на есть креативный класс.

Халас, Макс, забувай про креативний клас!

Тепер будуть жити хлібороби, вояки, та медики. Креативний клас має можливість перекваліфікуватись, чи ... вимерти...


Только не ясно - лендлорды к кому относятся?
К нефтяникам? (Перерабатывают новую нефть) или к креативному классу? (Любят покреативить)
investorkiev
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investorkiev
вот вы сейчас в селе
а дети где?
с мужем?
у бабушки?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:23

  change_pm написав:Халас, Макс, забувай про креативний клас!

Тепер будуть жити хлібороби, вояки, та медики. Креативний клас має можливість перекваліфікуватись, чи ... вимерти...

  investorkiev написав:Только не ясно - лендлорды к кому относятся?
К нефтяникам? (Перерабатывают новую нефть) или к креативному классу? (Любят покреативить)

кровасісі...((
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm написав:
  airmax78 написав:flyman Правильно! Надо ставить себе сверх задачи. Тем более что Тетрис - для креативного класса. А ты Software Architect - самый что ни на есть креативный класс.

Халас, Макс, забувай про креативний клас!

Тепер будуть жити хлібороби, вояки, та медики. Креативний клас має можливість перекваліфікуватись, чи ... вимерти...

ps. До речі, якщо хтось має клаптик землі, рекомендую відшукати предмети землеробства (лапіта), і забеспечити собі неголодну осінь і зиму.
Беріть долю в свої руки!

pps. Не жартую...
Теж дивилися 1+1?

Я подивився вперше за півроку.

Короче ми вмремо. Без шансів.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:28

  investorkiev написав:
  BIGor написав:Вот стата по джинни на данный момент по Киеву.
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Тоесть подавляющее большинство зарабатывает 1500-2500$.
если это на семью из 3 человек - то это на грани. Не хотел бы я работать в ИТ...

Да ладно, это в 3-5 раз больше чем те 500 уе, которые зарабатывает пересичный.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:О, прикольный сайт.
Выводы неутешительные, меня поразили. Столько крику о высокой оплате ИТшников.

Там статистика не совсем точная.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:37

модераторы есть на форуме???

  BIGor написав:
  investorkiev написав:
  BIGor написав:Вот стата по джинни на данный момент по Киеву.
Зображення


Тоесть подавляющее большинство зарабатывает 1500-2500$.
если это на семью из 3 человек - то это на грани. Не хотел бы я работать в ИТ...

Да ладно, это в 3-5 раз больше чем те 500 уе, которые зарабатывает пересичный.

девочки, уже реально зае… достали
обсудите зп ойти в другом месте
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:39

  Первый написав:Теж дивилися 1+1?

Я подивився вперше за півроку.

Короче ми вмремо. Без шансів.

Хахаха(( Можливо... Ні, не дивився. В мене його немає. ББС дивлюсь чи АльДжазіру...
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