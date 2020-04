Додано: Нед 05 кві, 2020 22:26

flyman написав: робота для ІТ при каранині:

1. розробляти софт для пристроїв тотального контролю за дотриманням карантину

2. розробляти софт для AI та ML для серверів

3. пітримувати софт 1. і 2.

4. підтримувати інфраструктуру 1. і 2.

5. хакати 1.2

6. писати нові фічі, щоб закривати бекдори для хакерів.

7. тестувати вище описане



так вот поэтому айтишники так хорошо зарабатывают, потому что много работают и поэтому всем хочется узнать оценку этого достойного труда.



а я вот х.. валяю уже три недели. как говорил герой фильма Office Space. I'd say in a given week I probably only do about fifteen minutes of real, actual, work.



