RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3439344034413442>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 119
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
16%
19
знизяться на 10-25%
33%
39
знизяться на 25%-50%
27%
32
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:А ви мідл чи сіньор?

SW Аріхітєкт


муха, ты перепутал зеленое с длинным
тебя ж не про позицию спросили, а про уровень знаний :)

а бумажки есть какие-то подтверждающие, что ты реально рубишь тему по этой позиции ?
Какие интересно бумажки? Сертификации?
Соьес прошел - значит, рубишь, обычно так :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26771
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 6367 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:47

  Faceless написав:
baraka написав:
  flyman написав:SW Аріхітєкт


муха, ты перепутал зеленое с длинным
тебя ж не про позицию спросили, а про уровень знаний :)

а бумажки есть какие-то подтверждающие, что ты реально рубишь тему по этой позиции ?
Какие интересно бумажки? Сертификации?
Соьес прошел - значит, рубишь, обычно так :mrgreen:

это по теме ветки?
риали???

может стартануть ветку про доходы ойти???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11322
З нами з: 05.06.13
Подякував: 475 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:52

  Прохожий написав:это по теме ветки?
риали???

может стартануть ветку про доходы ойти???

вся надія на ойті спасе РН,
решті: "Досить скиглити, беріть лопату і садіть картоплю ",
Трибека і Уно уже розминаються перед трудовими буднями на городах
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18270
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1037 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:55

  flyman написав:
  Прохожий написав:это по теме ветки?
риали???

может стартануть ветку про доходы ойти???

вся надія на ойті спасе РН,
решті: "Досить скиглити, беріть лопату і садіть картоплю ",
Трибека і Уно уже розминаються перед трудовими буднями на городах

Согласен: тема заработков актуальна как никогда. Речь идет о стабильности КРЖН. Кто, если не ойти?
airmax78
 
Повідомлень: 33981
З нами з: 25.10.12
Подякував: 855 раз.
Подякували: 3932 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:11

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  Прохожий написав:это по теме ветки?
риали???

может стартануть ветку про доходы ойти???

вся надія на ойті спасе РН,
решті: "Досить скиглити, беріть лопату і садіть картоплю ",
Трибека і Уно уже розминаються перед трудовими буднями на городах

Согласен: тема заработков актуальна как никогда. Речь идет о стабильности КРЖН. Кто, если не ойти?


их доходы ничего не спасут. но когда мир остановился, кругом негатив и страх, и тебе больше нехер делать, то почему бы и не потрепаться. и померяться паркетом, количеством розеток, зарплатами, арендными доходами, суммой активов и прочими важными вещами.

иначе скучно
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 2831
З нами з: 14.03.06
Подякував: 157 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Adeges, так что там с розетками???
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2165
З нами з: 06.03.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:17

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:вся надія на ойті спасе РН,
решті: "Досить скиглити, беріть лопату і садіть картоплю ",
Трибека і Уно уже розминаються перед трудовими буднями на городах

Согласен: тема заработков актуальна как никогда. Речь идет о стабильности КРЖН. Кто, если не ойти?


их доходы ничего не спасут. но когда мир остановился, кругом негатив и страх, и тебе больше нехер делать, то почему бы и не потрепаться. и померяться паркетом, количеством розеток, зарплатами, арендными доходами, суммой активов и прочими важными вещами.

иначе скучно

робота для ІТ при каранині:
1. розробляти софт для пристроїв тотального контролю за дотриманням карантину
2. розробляти софт для AI та ML для серверів
3. пітримувати софт 1. і 2.
4. підтримувати інфраструктуру 1. і 2.
5. хакати 1.2
6. писати нові фічі, і закривати бекдори для хакерів.
7. тестувати вище описане

Роботи непочатий край.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 05 кві, 2020 22:19, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18270
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1037 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:17

[quote="4929244:investorkiev"]Adeges, так что там с розетками???[/quote]

там же опытные люди объяснили: их много не бывает.

вот сейчас я сижу в коморке, на диване удлинитель и в него воткнут еще один на 5 розеток. они уютно устроились на 1 кв м дивана
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 2831
З нами з: 14.03.06
Подякував: 157 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:26

  flyman написав:робота для ІТ при каранині:
1. розробляти софт для пристроїв тотального контролю за дотриманням карантину
2. розробляти софт для AI та ML для серверів
3. пітримувати софт 1. і 2.
4. підтримувати інфраструктуру 1. і 2.
5. хакати 1.2
6. писати нові фічі, щоб закривати бекдори для хакерів.
7. тестувати вище описане

Роботи непочатий край.


так вот поэтому айтишники так хорошо зарабатывают, потому что много работают и поэтому всем хочется узнать оценку этого достойного труда.

а я вот х.. валяю уже три недели. как говорил герой фильма Office Space. I'd say in a given week I probably only do about fifteen minutes of real, actual, work.

но это ж добром не закончится...
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 2831
З нами з: 14.03.06
Подякував: 157 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:33

  investorkiev написав:Adeges, так что там с розетками???

как вариант
1. подключение батареи
2. роутер для управления батареей
3. ИБП для роутера
4. подключение электроники для оконной ролеты(чтобы батарею не украли)
5. подключение удлинителя к дивану)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11322
З нами з: 05.06.13
Подякував: 475 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3439344034413442>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev, jj1981ua і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1817, 1818, 1819
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18182 2940410
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 10:39
Хомякоид
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
12 11736
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 16:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
464 195932
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 20:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18419)
05.04.2020 23:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.