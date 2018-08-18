Какие интересно бумажки? Сертификации?
Соьес прошел - значит, рубишь, обычно так
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 кві, 2020 21:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Какие интересно бумажки? Сертификации?
Соьес прошел - значит, рубишь, обычно так
Додано: Нед 05 кві, 2020 21:47
это по теме ветки?
риали???
может стартануть ветку про доходы ойти???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 05 кві, 2020 21:52
вся надія на ойті спасе РН,
решті: "Досить скиглити, беріть лопату і садіть картоплю ",
Трибека і Уно уже розминаються перед трудовими буднями на городах
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 05 кві, 2020 21:55
Согласен: тема заработков актуальна как никогда. Речь идет о стабильности КРЖН. Кто, если не ойти?
Додано: Нед 05 кві, 2020 22:11
их доходы ничего не спасут. но когда мир остановился, кругом негатив и страх, и тебе больше нехер делать, то почему бы и не потрепаться. и померяться паркетом, количеством розеток, зарплатами, арендными доходами, суммой активов и прочими важными вещами.
иначе скучно
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Нед 05 кві, 2020 22:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Adeges, так что там с розетками???
Додано: Нед 05 кві, 2020 22:17
робота для ІТ при каранині:
1. розробляти софт для пристроїв тотального контролю за дотриманням карантину
2. розробляти софт для AI та ML для серверів
3. пітримувати софт 1. і 2.
4. підтримувати інфраструктуру 1. і 2.
5. хакати 1.2
6. писати нові фічі, і закривати бекдори для хакерів.
7. тестувати вище описане
Роботи непочатий край.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 05 кві, 2020 22:19, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 05 кві, 2020 22:17
[quote="4929244:investorkiev"]Adeges, так что там с розетками???[/quote]
там же опытные люди объяснили: их много не бывает.
вот сейчас я сижу в коморке, на диване удлинитель и в него воткнут еще один на 5 розеток. они уютно устроились на 1 кв м дивана
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Нед 05 кві, 2020 22:26
так вот поэтому айтишники так хорошо зарабатывают, потому что много работают и поэтому всем хочется узнать оценку этого достойного труда.
а я вот х.. валяю уже три недели. как говорил герой фильма Office Space. I'd say in a given week I probably only do about fifteen minutes of real, actual, work.
но это ж добром не закончится...
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Нед 05 кві, 2020 22:33
как вариант
1. подключение батареи
2. роутер для управления батареей
3. ИБП для роутера
4. подключение электроники для оконной ролеты(чтобы батарею не украли)
5. подключение удлинителя к дивану)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
|