Додано: Нед 05 кві, 2020 22:34

Faceless написав: drevlyanin написав: 200000$ на це не потрібно, навіть з меблями, благоустоем і т.п. 200000$ на це не потрібно, навіть з меблями, благоустоем і т.п.

Думаю ви сильно недооцінюєте благоустрій і комунікації Думаю ви сильно недооцінюєте благоустрій і комунікації

Це навряд. Ну хіба що ділянка десь посеред чистого поля чи лісу.Будинок я вже давненько закінчив, але це діло затягує: то гараж будуєш новий, то приміщення для роботи, то оранжерею, то знайомі чи родичі щось будують чи купляють. Так що по цінах більш-менш постійно в курсі. Декілька прикладів:1) у 2002 мені єлектрику зробили (трі фази 12 кВт) з усіма роботами і документами за 300$ +двотарифний лічильник 200:$ (тоді це була дивина в приватному секторі, виробник був в наявності тільки один-прибалти Елгава);у 2005 теж саме 350+ лічильник 150 (Київський з китайськими нутрощами);у 2019 знайомі зробили за 1200$2) газ у 2002 -1200$ (врізка в трубу середнюго тиску, свій ГРВ) теж "під ключ"у 2005 -800$ (труба низького тиску)у 2019 ті ж люди 1600$3) свердловина на воду у 2002-15$/метр-38 метрів глибиниу 2005-20$/метр-42 метриу 2018 - 25$метрДля розуміння скільки можуть вартувати комунікації від монополістів "в полях" теж живий приклад:знайомий будівельник звів собі будинок на новій вулиці, де окрім нього, ще тільки три людини почали будувати. Так ось, у 2012 році їм тільки за проект газопостачання вулиці назвали ціну-230000 гривеньУ результаті до ціх пір ні в кого там газу не має.Ну із благоустроем теж саме: можна залити з гарного бетону доріжки, розбити газон і посадити звичайні дерева, а можна ліпити гранітні візерунки з підігрівом, олімпійский басейн з прозорою покрівлею і екзотичні рослини з павичами