Це навряд. Ну хіба що ділянка десь посеред чистого поля чи лісу.
Будинок я вже давненько закінчив, але це діло затягує : то гараж будуєш новий, то приміщення для роботи, то оранжерею, то знайомі чи родичі щось будують чи купляють. Так що по цінах більш-менш постійно в курсі. Декілька прикладів:
1) у 2002 мені єлектрику зробили (трі фази 12 кВт) з усіма роботами і документами за 300$ +двотарифний лічильник 200:$ (тоді це була дивина в приватному секторі, виробник був в наявності тільки один-прибалти Елгава);
у 2005 теж саме 350+ лічильник 150 (Київський з китайськими нутрощами);
у 2019 знайомі зробили за 1200$
2) газ у 2002 -1200$ (врізка в трубу середнюго тиску, свій ГРВ) теж "під ключ"
у 2005 -800$ (труба низького тиску)
у 2019 ті ж люди 1600$
3) свердловина на воду у 2002-15$/метр-38 метрів глибини
у 2005-20$/метр-42 метри
у 2018 - 25$метр
Для розуміння скільки можуть вартувати комунікації від монополістів "в полях" теж живий приклад:
знайомий будівельник звів собі будинок на новій вулиці, де окрім нього, ще тільки три людини почали будувати. Так ось, у 2012 році їм тільки за проект газопостачання вулиці назвали ціну-230000 гривень У результаті до ціх пір ні в кого там газу не має.
Ну із благоустроем теж саме: можна залити з гарного бетону доріжки, розбити газон і посадити звичайні дерева, а можна ліпити гранітні візерунки з підігрівом, олімпійский басейн з прозорою покрівлею і екзотичні рослини з павичами .