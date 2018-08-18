Додано: Нед 05 кві, 2020 23:11

airmax78 написав: flyman написав: Прохожий написав: это по теме ветки?

риали???



может стартануть ветку про доходы ойти??? это по теме ветки?риали???может стартануть ветку про доходы ойти???

вся надія на ойті спасе РН,

решті: "Досить скиглити, беріть лопату і садіть картоплю ",

Трибека і Уно уже розминаються перед трудовими буднями на городах вся надія на ойті спасе РН,решті: "Досить скиглити, беріть лопату і садіть картоплю ",Трибека і Уно уже розминаються перед трудовими буднями на городах

Согласен: тема заработков актуальна как никогда. Речь идет о стабильности КРЖН. Кто, если не ойти? Согласен: тема заработков актуальна как никогда. Речь идет о стабильности КРЖН. Кто, если не ойти?

айти не спасет. почти все в Украине - это аутсорс и сюда бросают только зп.спасти может только если проекты будут гнездиться тут и платить налоги тут.а по моим знакомым:1. если проект даже небольшой (от 50т уе в мес) то все идет в офшоры, а сюда только зп бросается. причина проста - засветишь 50т в мес или больше и тут же припрут сбушники или прокуроры с выемкой техники (она им не нужна - лишь бы нагадить и запугать) и с рассказами что нужно делиться. а это никому не нужно.2. прогеры работают в аутсорс конторах и те сюда только зп шлют - сливки оседают где-то.