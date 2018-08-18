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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3440344134423443>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 119
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
16%
19
знизяться на 10-25%
33%
39
знизяться на 25%-50%
27%
32
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:34

  Faceless написав:
  drevlyanin написав:200000$ на це не потрібно, навіть з меблями, благоустоем і т.п.

Думаю ви сильно недооцінюєте благоустрій і комунікації


Це навряд. Ну хіба що ділянка десь посеред чистого поля чи лісу.
Будинок я вже давненько закінчив, але це діло затягує :mrgreen: : то гараж будуєш новий, то приміщення для роботи, то оранжерею, то знайомі чи родичі щось будують чи купляють. Так що по цінах більш-менш постійно в курсі. Декілька прикладів:
1) у 2002 мені єлектрику зробили (трі фази 12 кВт) з усіма роботами і документами за 300$ +двотарифний лічильник 200:$ (тоді це була дивина в приватному секторі, виробник був в наявності тільки один-прибалти Елгава);
у 2005 теж саме 350+ лічильник 150 (Київський з китайськими нутрощами);
у 2019 знайомі зробили за 1200$
2) газ у 2002 -1200$ (врізка в трубу середнюго тиску, свій ГРВ) теж "під ключ"
у 2005 -800$ (труба низького тиску)
у 2019 ті ж люди 1600$
3) свердловина на воду у 2002-15$/метр-38 метрів глибини
у 2005-20$/метр-42 метри
у 2018 - 25$метр
Для розуміння скільки можуть вартувати комунікації від монополістів "в полях" теж живий приклад:
знайомий будівельник звів собі будинок на новій вулиці, де окрім нього, ще тільки три людини почали будувати. Так ось, у 2012 році їм тільки за проект газопостачання вулиці назвали ціну-230000 гривень :shock: У результаті до ціх пір ні в кого там газу не має.
Ну із благоустроем теж саме: можна залити з гарного бетону доріжки, розбити газон і посадити звичайні дерева, а можна ліпити гранітні візерунки з підігрівом, олімпійский басейн з прозорою покрівлею і екзотичні рослини з павичами :wink: .
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:36

  Прохожий написав:investorkiev
вот вы сейчас в селе
а дети где?
с мужем?
у бабушки?

в её возрасте дети давно взрослые
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не кидайте тапками но кажется СМИ готовят нас для победы над коронавирусом. Италия, Испания, Германия каждый день снижается количество новых заболевших. При этом количество вылечившихся растёт. Ещё ровно три недели (21 день) и они объявят о том что всё под контролем. Тут и наше окончание карантина, нет полностью не отменят, но вполне возможны послабления карантина (естественно потому что помогли решительные действия партии и правительства).
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:55

  sg_comp написав:Хорошая тема для голосовалки: кто думает, что текущий карантин и мировой финансовый кризис хуже для экономики Украины 2020 (когда есть ЗВР, заробитчане в ЕС, 40% экспорта идет в Европу, 190 тыс. IT специалистов, 200 тыс. моряков), чем горячий конфликт на востоке страны в 2015 году (пустые ЗВР, заробитчане в России, запрет России на импорт уркаинских товаров, население в депрессии после майдана, аннексии территорий и т.д.)?
https://forms.gle/ZM17Q7bqAeN7siow6

Кто еще не проголосовал? Интересно увидеть мнение людей, читающих эту ветку https://forms.gle/ZM17Q7bqAeN7siow6
Пока что кризиз 2020 побеждает кризиз 2014-2015
Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:11

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  Прохожий написав:это по теме ветки?
риали???

может стартануть ветку про доходы ойти???

вся надія на ойті спасе РН,
решті: "Досить скиглити, беріть лопату і садіть картоплю ",
Трибека і Уно уже розминаються перед трудовими буднями на городах

Согласен: тема заработков актуальна как никогда. Речь идет о стабильности КРЖН. Кто, если не ойти?

айти не спасет. почти все в Украине - это аутсорс и сюда бросают только зп.

спасти может только если проекты будут гнездиться тут и платить налоги тут.
а по моим знакомым:
1. если проект даже небольшой (от 50т уе в мес) то все идет в офшоры, а сюда только зп бросается. причина проста - засветишь 50т в мес или больше и тут же припрут сбушники или прокуроры с выемкой техники (она им не нужна - лишь бы нагадить и запугать) и с рассказами что нужно делиться. а это никому не нужно.
2. прогеры работают в аутсорс конторах и те сюда только зп шлют - сливки оседают где-то.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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    Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:14

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    А тем временем настоящая ценность только увеличивается в цене.

    https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... HpHJ9.html - 1к Крушельницкой, 37.5кв.м за 68000$.

    Больше предложений с адекватным ремонтом нет.
    1800$/метр. Как тебе такое, Илон Маск?
    investorkiev
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    Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:15

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    Посмотрел по другим комплексам: тоже буквально единичные предложения.

    Вывод: сейчас не только хрен продашь, но и хрен купишь.
    Падения цен нигде не заметил, из того что осталось висеть в Олх на сегодня.
    investorkiev
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    Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:16

      investorkiev написав:А тем временем настоящая ценность только увеличивается в цене.

    https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... HpHJ9.html - 1к Крушельницкой, 37.5кв.м за 68000$.

    Больше предложений с адекватным ремонтом нет.
    1800$/метр. Как тебе такое, Илон Маск?

    "Бетонопенисные мародеры"(с).
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    Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:42

    В Киеве обвалились цены на аренду квартир. Хозяева готовы сдавать их "за коммуналку"

    https://strana.ua/news/259504-v-kieve-obvalilis-tseny-na-arendu-kvartir-khozjaeva-sdajut-ikh-za-kommunalku.html
    Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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    Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:50

      investorkiev написав:А тем временем настоящая ценность только увеличивается в цене.

    https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... HpHJ9.html - 1к Крушельницкой, 37.5кв.м за 68000$.

    Больше предложений с адекватным ремонтом нет.
    1800$/метр. Как тебе такое, Илон Маск?

    Однушек в Эврике по реальной цене нет (только та зеленая с ремонтом якобы на 25 за 69, ссылку на которую я когда-то давал), а неплохую трешку с ремонтом от застройщика по 1 тыс за метр увидел. Раньше таких предложений не было.
    https://www.olx.ua/obyavlenie/3hkomnatn ... 1;promoted
    Дом сдан, можно посмотреть на соседей сверху-снизу, потому что у вильнолюдей будет большой соблазны прорезать несущую стену и разделить на две однушки.

    Аренда начинает потихоньку валиться.
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