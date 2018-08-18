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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 кві, 2020 00:07
Агонія зеленї влади, економіки, медичної системи.
Ну, ще кілька років, потім на
селення закінчиться у "керманичів".
Вимре або розбіжиться.
Не встиг КРЖН оговтатись від війни 2014-2015, а тут - бац - чергова криза.
Значить, ціни КРЖН - знову вниз!
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 06 кві, 2020 00:19, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 06 кві, 2020 00:11
jj1981ua написав:
айти не спасет. почти все в Украине - это аутсорс и сюда бросают только зп.
спасти может только если проекты будут гнездиться тут и платить налоги тут.
а по моим знакомым:
1. если проект даже небольшой (от 50т уе в мес) то все идет в офшоры, а сюда только зп бросается. причина проста - засветишь 50т в мес или больше и тут же припрут сбушники или прокуроры с выемкой техники (она им не нужна - лишь бы нагадить и запугать) и с рассказами что нужно делиться. а это никому не нужно.
2. прогеры работают в аутсорс конторах и те сюда только зп шлют - сливки оседают
Красота.
Потужна чавунно-олійна держава в дії .
Скільки програмістів в Україні? 10 тис є? Скільки їм треба ще нерухомості?
Їхніх ЗП вистачить, щоб розморозити десятки куйовських новобудів?
Чи потрібно підключати інших висококваліфікованих спеціалістів - парковщиків, таксистів і трактористів?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 06 кві, 2020 00:30
Frant написав:
Скільки програмістів в Україні? 10 тис є? Скільки їм треба ще нерухомості?
Порядка 200 тыс.
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foxluck
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Додано: Пон 06 кві, 2020 00:38
спасибо.
пришла мысль, что это интересный пример того, как не нужно бежать вместе с толпой (не нужно покупать кучу квартир и сдавать их все а аренду)
подумал, что в следующем году будет хорошее время чтобы вложиться в участки/коробки в коттеджных городках (если мы как страна не развалимся). Ведь уже давно все считают КГ "фу-фу-фу". Как считает пипл ?
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baraka
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Додано: Пон 06 кві, 2020 00:40
foxluck написав: Frant написав:
Скільки програмістів в Україні? 10 тис є? Скільки їм треба ще нерухомості?
Порядка 200 тыс.
Або ця циФра завищена на порядок, або ж вони нікуя не платять податків в держбюджет.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 06 кві, 2020 00:44, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 06 кві, 2020 00:43
baraka написав:
спасибо.
пришла мысль, что это интересный пример того, как не нужно бежать вместе с толпой (не нужно покупать кучу квартир и сдавать их все а аренду)
подумал, что в следующем году будет хорошее время чтобы вложиться в участки/коробки в коттеджных городках (если мы как страна не развалимся). Ведь уже давно все считают КГ "фу-фу-фу". Как считает пипл ?
Так, кінець 2020 і початок 2021 будуть добрими для купівлі нерухомості. Тільки кому вона ще треба?
Коли людина чи держава помирає, майно продається за недорого. За копійки.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 00:50
Frant написав:
Або ця циФра завищена на порядок, або ж вони нікуя не платять податків в держбюджет.
Пусть в среднем будет зарплата 1000$/мес.
Единый налог 3я группа 5%.
200000*1000*5%=10000000$/мес. 10 миллионом баксов налогов в месяц.
Если считать среднюю зарплату не 1000, а 2000, то будет 20$ млн/мес
Еще по 50$ ЕСВ с человека = 200000*50=еще 10 милионов$/мес.
Часть оставшихся денег они потратят и заплатят 20% НДС.
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foxluck
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