RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3440344134423443

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 119
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
16%
19
знизяться на 10-25%
33%
39
знизяться на 25%-50%
27%
32
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:07

  Вкладчик1234 написав:В Киеве обвалились цены на аренду квартир. Хозяева готовы сдавать их "за коммуналку"

https://strana.ua/news/259504-v-kieve-obvalilis-tseny-na-arendu-kvartir-khozjaeva-sdajut-ikh-za-kommunalku.html

Агонія зеленї влади, економіки, медичної системи.
Ну, ще кілька років, потім населення закінчиться у "керманичів".
Вимре або розбіжиться.

Не встиг КРЖН оговтатись від війни 2014-2015, а тут - бац - чергова криза.

Значить, ціни КРЖН - знову вниз!
Востаннє редагувалось Frant в Пон 06 кві, 2020 01:10, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21247
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1176 раз.
Подякували: 2179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:айти не спасет. почти все в Украине - это аутсорс и сюда бросают только зп.

спасти может только если проекты будут гнездиться тут и платить налоги тут.
а по моим знакомым:
1. если проект даже небольшой (от 50т уе в мес) то все идет в офшоры, а сюда только зп бросается. причина проста - засветишь 50т в мес или больше и тут же припрут сбушники или прокуроры с выемкой техники (она им не нужна - лишь бы нагадить и запугать) и с рассказами что нужно делиться. а это никому не нужно.
2. прогеры работают в аутсорс конторах и те сюда только зп шлют - сливки оседают

Красота.
Потужна чавунно-олійна держава в дії .

Скільки програмістів в Україні? 10 тис є? Скільки їм треба ще нерухомості?
Їхніх ЗП вистачить, щоб розморозити десятки куйовських новобудів?
Чи потрібно підключати інших висококваліфікованих спеціалістів - парковщиків, таксистів і трактористів?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21247
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1176 раз.
Подякували: 2179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Скільки програмістів в Україні? 10 тис є? Скільки їм треба ще нерухомості?

Порядка 200 тыс.
foxluck
 
Повідомлень: 68
З нами з: 04.10.19
Подякував: 164 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:38

  Вкладчик1234 написав:В Киеве обвалились цены на аренду квартир. Хозяева готовы сдавать их "за коммуналку"

https://strana.ua/news/259504-v-kieve-obvalilis-tseny-na-arendu-kvartir-khozjaeva-sdajut-ikh-za-kommunalku.html


спасибо.

пришла мысль, что это интересный пример того, как не нужно бежать вместе с толпой (не нужно покупать кучу квартир и сдавать их все а аренду)

подумал, что в следующем году будет хорошее время чтобы вложиться в участки/коробки в коттеджных городках (если мы как страна не развалимся). Ведь уже давно все считают КГ "фу-фу-фу". Как считает пипл ?
baraka
 
Повідомлень: 4614
З нами з: 09.10.12
Подякував: 669 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:40

  foxluck написав:
  Frant написав:Скільки програмістів в Україні? 10 тис є? Скільки їм треба ще нерухомості?

Порядка 200 тыс.

Або ця циФра завищена на порядок, або ж вони нікуя не платять податків в держбюджет.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 06 кві, 2020 00:44, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21247
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1176 раз.
Подякували: 2179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:43

:arrow:
  baraka написав:
  Вкладчик1234 написав:В Киеве обвалились цены на аренду квартир. Хозяева готовы сдавать их "за коммуналку"

https://strana.ua/news/259504-v-kieve-obvalilis-tseny-na-arendu-kvartir-khozjaeva-sdajut-ikh-za-kommunalku.html


спасибо.

пришла мысль, что это интересный пример того, как не нужно бежать вместе с толпой (не нужно покупать кучу квартир и сдавать их все а аренду)

подумал, что в следующем году будет хорошее время чтобы вложиться в участки/коробки в коттеджных городках (если мы как страна не развалимся). Ведь уже давно все считают КГ "фу-фу-фу". Как считает пипл ?

Так, кінець 2020 і початок 2021 будуть добрими для купівлі нерухомості. Тільки кому вона ще треба?

Коли людина чи держава помирає, майно продається за недорого. За копійки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21247
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1176 раз.
Подякували: 2179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Або ця циФра завищена на порядок, або ж вони нікуя не платять податків в держбюджет.

Пусть в среднем будет зарплата 1000$/мес.
Единый налог 3я группа 5%.
200000*1000*5%=10000000$/мес. 10 миллионом баксов налогов в месяц.
Если считать среднюю зарплату не 1000, а 2000, то будет 20$ млн/мес

Еще по 50$ ЕСВ с человека = 200000*50=еще 10 милионов$/мес.

Часть оставшихся денег они потратят и заплатят 20% НДС.
foxluck
 
Повідомлень: 68
З нами з: 04.10.19
Подякував: 164 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 01:15

  foxluck написав:
  Frant написав:Або ця циФра завищена на порядок, або ж вони нікуя не платять податків в держбюджет.

Пусть в среднем будет зарплата 1000$/мес.
Единый налог 3я группа 5%.
200000*1000*5%=10000000$/мес. 10 миллионом баксов налогов в месяц.
Если считать среднюю зарплату не 1000, а 2000, то будет 20$ млн/мес

Еще по 50$ ЕСВ с человека = 200000*50=еще 10 милионов$/мес.

Часть оставшихся денег они потратят и заплатят 20% НДС.

10 млн дол/міс = 0,1 млрд дол/рік. Копійки. Тобто для держави жодної користі. Єдиний плюс, люди отримують ЗП суттєво вище середньоукраїнської, і тут же витрачають.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21247
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1176 раз.
Подякували: 2179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 01:21

  baraka написав:
  Вкладчик1234 написав:В Киеве обвалились цены на аренду квартир. Хозяева готовы сдавать их "за коммуналку"

https://strana.ua/news/259504-v-kieve-obvalilis-tseny-na-arendu-kvartir-khozjaeva-sdajut-ikh-za-kommunalku.html


спасибо.

пришла мысль, что это интересный пример того, как не нужно бежать вместе с толпой (не нужно покупать кучу квартир и сдавать их все а аренду)

подумал, что в следующем году будет хорошее время чтобы вложиться в участки/коробки в коттеджных городках (если мы как страна не развалимся). Ведь уже давно все считают КГ "фу-фу-фу". Как считает пипл ?



скажу так, люди с донбасса в 2014 купили в одном не самом популярном коттеджном городке дом где-то за 270к (жилой, с неновым ремонтом, чтобы жить), построили гостевой домик, бассейн, навес, газон и деревья. минимум 100к вбросили по оценке знающих людей. в 2018-2019 пытались продать за 270к с нулевым успехом. в 2019 рядом люди в этом же городке брали коробки за 250/300 за метр. в 2008 там коробки стоили 2500, в 2013 - 800

другими словами, дома - неликвид. только для жизни. но вы же об инвестициях?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 2832
З нами з: 14.03.06
Подякував: 157 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 01:24

  Frant написав:
  foxluck написав:
  Frant написав:Або ця циФра завищена на порядок, або ж вони нікуя не платять податків в держбюджет.

Пусть в среднем будет зарплата 1000$/мес.
Единый налог 3я группа 5%.
200000*1000*5%=10000000$/мес. 10 миллионом баксов налогов в месяц.
Если считать среднюю зарплату не 1000, а 2000, то будет 20$ млн/мес

Еще по 50$ ЕСВ с человека = 200000*50=еще 10 милионов$/мес.

Часть оставшихся денег они потратят и заплатят 20% НДС.

10 млн дол/міс = 0,1 млрд дол/рік. Копійки. Тобто для держави жодної користі. Єдиний плюс, люди отримують ЗП суттєво вище середньоукраїнської, і тут же витрачають.

так я и говорю - нужны проекты в стране. один мой знакомый содержит больше 20 прогеров с зп от 2т у.е. а значит и в его кармане оседает не меньше фонда зп чистыми.
но переведи он все сюда и по-белому заплатив все к нему придут и скажут - не плати ничего (минималку), мы прикроем, но поделись. а ему это нах нужно?
  Frant написав:Так, кінець 2020 і початок 2021 будуть добрими для купівлі нерухомості. Тільки кому вона ще треба?

Коли людина чи держава помирає, майно продається за недорого. За копійки.

ну наконец-то) хотя еще не понятно, что дальше - никаких действий для позитивных изменений в будущем не делается, а наоборот - карантином добивают мсб. + границы перекрыты, + ппц в европе - гастрики не скоро и далеко не все уедут туда снова.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 196
    З нами з: 01.03.14
    Подякував: 33 раз.
    Подякували: 59 раз.
     
    Профіль
      #<1 ... 3440344134423443
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
    Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

    Схожі теми
    Теми
    		 Відповіді Перегляди Останнє
    Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1817, 1818, 1819
    rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
    		18182 2940545
    Переглянути останнє повідомлення
    Нед 05 кві, 2020 10:39
    Хомякоид
    Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
    zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
    		12 11739
    Переглянути останнє повідомлення
    Чет 12 бер, 2020 16:14
    detec
    Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
    Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
    		464 195934
    Переглянути останнє повідомлення
    Сер 11 бер, 2020 20:35
    nadaPups

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.