|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 кві, 2020 06:45
Ну что, Киев на первом месте по заболеваниям.
Интересно, долго продержаться арендаторы после тотальной ж*** наподобие Италии или Испании. Думаю такая ситуация это вопрос времени.
В следующем месяце будет проблема сдать за коммуналь.
Жил бы я в Киеве, сдернул бы где-то в село, на картохе и консервах можно 1-2 месяцев протянуть.
А там зелень с огорода.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 743
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 1065 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 07:03
airmax78 написав: jj1981ua написав:
чушь необыкновенная
Да понятное дело. Следующее интервью у вас возьмут - вы им расскажете о своей жизни и успехах.
Но меня больше цифры в контексте ветки интересовали. НЙ - понятно что и цена недвиги и аренда в далеком космосе.
Удивила зп как для такой креативной работы фактически на передовой мирового дизайна и рекламы. Как-то очень скромно. Настолько скромно, что девушка не может себе позволить снять отдельную квартиру. Очень удивлен.
Барышня попала в такую себе ловушку.
С одной стороны, она неплохо стартовала,как для новичка, но с другой, попала в тот сегмент, где высокая конкуренция и ...как ни странно, работяга на стройке более востребован и оплачиваем, чем ее 70 куе в год (это примерно 35 баксов в час), при этом, запросы ее по локации, судя по всему ограничились близким доступом к работе и модностью места. Могу предположить, что это либо Гринвич Вилладж, а скорей всего Вильямсбург - северная часть Бруклина, очень модное и богемное место. 15 минут на трейне до центра Манхеттена, что по НЙ меркам практически в Манхеттене. Ну так студия или 1 бедрум в Вильямсбурге - это примерно 4 куе (уже посленалоговых денег), а у барышни примерно...5-5,2 в месяц выходит. Или не захотела жить вдалеке от работы и терять вдохновение в общественном транспорте или не заморочилась поисками удачного варианта.
Как пример, могу привести своих знакомых, пара уехала из Украины в августе 2019, муж работает на стройке электриком на 24 баксах на испытательном сроке, потом 27. Аренда 1 бедрум в южной части Бруклина 1100 куе (по правде сказать, им дико повезло с одной стороны с ценой, но с другой строны, есть минусы, с которыми не все станут мириться).
Так что это повествование об этой девочке, но не о зарплатах и ставках аренды в НЙ.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10586
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4582 раз.
- Подякували: 2391 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 06 кві, 2020 07:13
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 10567
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 934 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 07:19
change_pm написав: airmax78 написав:
Да понятное дело. Следующее интервью у вас возьмут - вы им расскажете о своей жизни и успехах.
Но меня больше цифры в контексте ветки интересовали. НЙ - понятно что и цена недвиги и аренда в далеком космосе. Удивила зп как для такой креативной работы фактически на передовой мирового дизайна и рекламы. Как-то очень скромно.
Настолько скромно, что девушка не может себе позволить снять отдельную квартиру. Очень удивлен.
От же ж! В тексті ж написано:Оффер сделали меньше или больше, чем в СФ?
Меньше. Вообще зарплата в рекламном бизнесе в Нью-Йорке ниже, чем во всей Америке. Потому что конкурентов намного больше. На одно место тысяча претендентов, и не хуже тебя. Текучка кадров страшная. Я работаю в компании 8 месяцев, за это время поменялось человек 5-6. Мы уже смеемся, что я старожил в Kworq.
Всі хочуть в НЙ, щоб реалізуватись, конкуренція висока, з.п. низькі. Хочеш краще співвідношення з.п/витрат, вам не в НЙ
Это касается айти, но например в НЙ самая высокая минималка.
И огромный спрос, до карантина был на простые специальности. Как результат, например, одна бырышня, которая лет 20 в США, с американским вторым образованием, хорошим инглишем и многолетним опытом в больших компаниях, гордиться своей позицией в какой-то там крутой компании в Манхеттене с зп 60 куе в год(примерно 30 баксов в час), а в то-же время работяга на стройке (в американской компании) может иметь раза в 2 больше.
Но та ходит на работу в деловом костюме и сидит в теплом офисе, а тот по стройке в спецухе лазит.
Как и везде - работать желающих меньше, чем "ходить на работу".
Через несколько лет девочка (из статьи) пообвыкнется, наработает американского опыта и будет косить 100-120 куе в год. Текучка в той компании скорей всего из=за низких зарплат.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10586
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4582 раз.
- Подякували: 2391 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18182
|2940689
|
|
|12
|11742
|
Чет 12 бер, 2020 16:14
detec
|
|464
|195936
|
|