Додано: Пон 06 кві, 2020 06:45

Ну что, Киев на первом месте по заболеваниям.

Интересно, долго продержаться арендаторы после тотальной ж*** наподобие Италии или Испании. Думаю такая ситуация это вопрос времени.

В следующем месяце будет проблема сдать за коммуналь.

Жил бы я в Киеве, сдернул бы где-то в село, на картохе и консервах можно 1-2 месяцев протянуть.

А там зелень с огорода.

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )