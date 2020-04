Додано: Пон 06 кві, 2020 01:21

baraka написав: Вкладчик1234 написав: В Киеве обвалились цены на аренду квартир. Хозяева готовы сдавать их "за коммуналку"



https://strana.ua/news/259504-v-kieve-obvalilis-tseny-na-arendu-kvartir-khozjaeva-sdajut-ikh-za-kommunalku.html



спасибо.



пришла мысль, что это интересный пример того, как не нужно бежать вместе с толпой (не нужно покупать кучу квартир и сдавать их все а аренду)



подумал, что в следующем году будет хорошее время чтобы вложиться в участки/коробки в коттеджных городках (если мы как страна не развалимся). Ведь уже давно все считают КГ "фу-фу-фу". Как считает пипл ? спасибо.пришла мысль, что это интересный пример того, как не нужно бежать вместе с толпой (не нужно покупать кучу квартир и сдавать их все а аренду)подумал, что в следующем году будет хорошее время чтобы вложиться в участки/коробки в коттеджных городках (если мы как страна не развалимся). Ведь уже давно все считают КГ "фу-фу-фу". Как считает пипл ?





скажу так, люди с донбасса в 2014 купили в одном не самом популярном коттеджном городке дом где-то за 270к (жилой, с неновым ремонтом, чтобы жить), построили гостевой домик, бассейн, навес, газон и деревья. минимум 100к вбросили по оценке знающих людей. в 2018-2019 пытались продать за 270к с нулевым успехом. в 2019 рядом люди в этом же городке брали коробки за 250/300 за метр. в 2008 там коробки стоили 2500, в 2013 - 800



другими словами, дома - неликвид. только для жизни. но вы же об инвестициях? скажу так, люди с донбасса в 2014 купили в одном не самом популярном коттеджном городке дом где-то за 270к (жилой, с неновым ремонтом, чтобы жить), построили гостевой домик, бассейн, навес, газон и деревья. минимум 100к вбросили по оценке знающих людей. в 2018-2019 пытались продать за 270к с нулевым успехом. в 2019 рядом люди в этом же городке брали коробки за 250/300 за метр. в 2008 там коробки стоили 2500, в 2013 - 800другими словами, дома - неликвид. только для жизни. но вы же об инвестициях?

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California