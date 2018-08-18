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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 кві, 2020 00:38
спасибо.
пришла мысль, что это интересный пример того, как не нужно бежать вместе с толпой (не нужно покупать кучу квартир и сдавать их все а аренду)
подумал, что в следующем году будет хорошее время чтобы вложиться в участки/коробки в коттеджных городках (если мы как страна не развалимся). Ведь уже давно все считают КГ "фу-фу-фу". Как считает пипл ?
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baraka
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Додано: Пон 06 кві, 2020 00:43
baraka написав:
спасибо.
пришла мысль, что это интересный пример того, как не нужно бежать вместе с толпой (не нужно покупать кучу квартир и сдавать их все а аренду)
подумал, что в следующем году будет хорошее время чтобы вложиться в участки/коробки в коттеджных городках (если мы как страна не развалимся). Ведь уже давно все считают КГ "фу-фу-фу". Как считает пипл ?
Так, кінець 2020 і початок 2021 будуть добрими для купівлі нерухомості. Тільки кому вона ще треба?
Коли людина чи держава помирає, майно продається за недорого. За копійки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Пон 06 кві, 2020 00:50
Frant написав:
Або ця циФра завищена на порядок, або ж вони нікуя не платять податків в держбюджет.
Пусть в среднем будет зарплата 1000$/мес.
Единый налог 3я группа 5%.
200000*1000*5%=10000000$/мес. 10 миллионом баксов налогов в месяц.
Если считать среднюю зарплату не 1000, а 2000, то будет 20$ млн/мес
Еще по 50$ ЕСВ с человека = 200000*50=еще 10 милионов$/мес.
Часть оставшихся денег они потратят и заплатят 20% НДС.
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foxluck
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Додано: Пон 06 кві, 2020 01:21
baraka написав:
спасибо.
пришла мысль, что это интересный пример того, как не нужно бежать вместе с толпой (не нужно покупать кучу квартир и сдавать их все а аренду)
подумал, что в следующем году будет хорошее время чтобы вложиться в участки/коробки в коттеджных городках (если мы как страна не развалимся). Ведь уже давно все считают КГ "фу-фу-фу". Как считает пипл ?
скажу так, люди с донбасса в 2014 купили в одном не самом популярном коттеджном городке дом где-то за 270к (жилой, с неновым ремонтом, чтобы жить), построили гостевой домик, бассейн, навес, газон и деревья. минимум 100к вбросили по оценке знающих людей. в 2018-2019 пытались продать за 270к с нулевым успехом. в 2019 рядом люди в этом же городке брали коробки за 250/300 за метр. в 2008 там коробки стоили 2500, в 2013 - 800
другими словами, дома - неликвид. только для жизни. но вы же об инвестициях?
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Пон 06 кві, 2020 01:24
Frant написав: foxluck написав: Frant написав:
Або ця циФра завищена на порядок, або ж вони нікуя не платять податків в держбюджет.
Пусть в среднем будет зарплата 1000$/мес.
Единый налог 3я группа 5%.
200000*1000*5%=10000000$/мес. 10 миллионом баксов налогов в месяц.
Если считать среднюю зарплату не 1000, а 2000, то будет 20$ млн/мес
Еще по 50$ ЕСВ с человека = 200000*50=еще 10 милионов$/мес.
Часть оставшихся денег они потратят и заплатят 20% НДС.
10 млн дол/міс = 0,1 млрд дол/рік. Копійки. Тобто для держави жодної користі. Єдиний плюс, люди отримують ЗП суттєво вище середньоукраїнської, і тут же витрачають.
так я и говорю - нужны проекты в стране. один мой знакомый содержит больше 20 прогеров с зп от 2т у.е. а значит и в его кармане оседает не меньше фонда зп чистыми.
но переведи он все сюда и по-белому заплатив все к нему придут и скажут - не плати ничего (минималку), мы прикроем, но поделись. а ему это нах нужно?
Frant написав:
Так, кінець 2020 і початок 2021 будуть добрими для купівлі нерухомості. Тільки кому вона ще треба?
Коли людина чи держава помирає, майно продається за недорого. За копійки.
ну наконец-то) хотя еще не понятно, что дальше - никаких действий для позитивных изменений в будущем не делается, а наоборот - карантином добивают мсб. + границы перекрыты, + ппц в европе - гастрики не скоро и далеко не все уедут туда снова.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: Пон 06 кві, 2020 06:45
Ну что, Киев на первом месте по заболеваниям.
Интересно, долго продержаться арендаторы после тотальной ж*** наподобие Италии или Испании. Думаю такая ситуация это вопрос времени.
В следующем месяце будет проблема сдать за коммуналь.
Жил бы я в Киеве, сдернул бы где-то в село, на картохе и консервах можно 1-2 месяцев протянуть.
А там зелень с огорода.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Пон 06 кві, 2020 07:03
airmax78 написав: jj1981ua написав:
чушь необыкновенная
Да понятное дело. Следующее интервью у вас возьмут - вы им расскажете о своей жизни и успехах.
Но меня больше цифры в контексте ветки интересовали. НЙ - понятно что и цена недвиги и аренда в далеком космосе.
Удивила зп как для такой креативной работы фактически на передовой мирового дизайна и рекламы. Как-то очень скромно. Настолько скромно, что девушка не может себе позволить снять отдельную квартиру. Очень удивлен.
Барышня попала в такую себе ловушку.
С одной стороны, она неплохо стартовала,как для новичка, но с другой, попала в тот сегмент, где высокая конкуренция и ...как ни странно, работяга на стройке более востребован и оплачиваем, чем ее 70 куе в год (это примерно 35 баксов в час), при этом, запросы ее по локации, судя по всему ограничились близким доступом к работе и модностью места. Могу предположить, что это либо Гринвич Вилладж, а скорей всего Вильямсбург - северная часть Бруклина, очень модное и богемное место. 15 минут на трейне до центра Манхеттена, что по НЙ меркам практически в Манхеттене. Ну так студия или 1 бедрум в Вильямсбурге - это примерно 4 куе (уже посленалоговых денег), а у барышни примерно...5-5,2 в месяц выходит. Или не захотела жить вдалеке от работы и терять вдохновение в общественном транспорте или не заморочилась поисками удачного варианта.
Как пример, могу привести своих знакомых, пара уехала из Украины в августе 2019, муж работает на стройке электриком на 24 баксах на испытательном сроке, потом 27. Аренда 1 бедрум в южной части Бруклина 1100 куе (по правде сказать, им дико повезло с одной стороны с ценой, но с другой строны, есть минусы, с которыми не все станут мириться).
Так что это повествование об этой девочке, но не о зарплатах и ставках аренды в НЙ.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 07:13
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 06 кві, 2020 07:19
change_pm написав: airmax78 написав:
Да понятное дело. Следующее интервью у вас возьмут - вы им расскажете о своей жизни и успехах.
Но меня больше цифры в контексте ветки интересовали. НЙ - понятно что и цена недвиги и аренда в далеком космосе. Удивила зп как для такой креативной работы фактически на передовой мирового дизайна и рекламы. Как-то очень скромно.
Настолько скромно, что девушка не может себе позволить снять отдельную квартиру. Очень удивлен.
От же ж! В тексті ж написано:Оффер сделали меньше или больше, чем в СФ?
Меньше. Вообще зарплата в рекламном бизнесе в Нью-Йорке ниже, чем во всей Америке. Потому что конкурентов намного больше. На одно место тысяча претендентов, и не хуже тебя. Текучка кадров страшная. Я работаю в компании 8 месяцев, за это время поменялось человек 5-6. Мы уже смеемся, что я старожил в Kworq.
Всі хочуть в НЙ, щоб реалізуватись, конкуренція висока, з.п. низькі. Хочеш краще співвідношення з.п/витрат, вам не в НЙ
Это касается айти, но например в НЙ самая высокая минималка.
И огромный спрос, до карантина был на простые специальности. Как результат, например, одна бырышня, которая лет 20 в США, с американским вторым образованием, хорошим инглишем и многолетним опытом в больших компаниях, гордиться своей позицией в какой-то там крутой компании в Манхеттене с зп 60 куе в год(примерно 30 баксов в час), а в то-же время работяга на стройке (в американской компании) может иметь раза в 2 больше.
Но та ходит на работу в деловом костюме и сидит в теплом офисе, а тот по стройке в спецухе лазит.
Как и везде - работать желающих меньше, чем "ходить на работу".
Через несколько лет девочка (из статьи) пообвыкнется, наработает американского опыта и будет косить 100-120 куе в год. Текучка в той компании скорей всего из=за низких зарплат.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 08:20
investorkiev написав: adeges написав:
Делать ремонт бусиком из польши абсолютно не реально.
я знаю нескольких людей, которые делали ремонт из Китая, и все реально.
Двое так поремонтировали свои частные дома, один - миниотель.
Летишь туда, там в Гуанджоу на ВДНХ ходишь и тыкаешь пальцами. Берешь все: офигенную "испанскую" плитку (вроде она и есть испанская - просто делается в Кетае), люстры "из Италии" и оттуда же дубовую мебель из массива дерева, и т.д. Все-все.
Дизайнер тебе посчитает вплоть до рулона обоев. Ну конечно берешь с небольшим запасом. Строительные смеси и в Киеве закупить можно.
Дальше все это грузится в контейнер и привозится тебе под дом.
Есть куча фирм которые это тебе организуют, дадут проводника-переводчика, обеспечат логистику и таможенную очистку (или контрабас) за скромный процент.
Бусиком из Польщы будет существенно дешевле полюбому, потому что там в цене отсутствует хищное неэффективное коррупционное государство Украина, максимум - цена бензина и небольшой взнос в благотворительный фонд имени таможенного инспектора.
Жить в Украине и не покупать контрабас - это безумие.
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