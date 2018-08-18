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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3441344234433444>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 120
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
17%
20
знизяться на 10-25%
33%
39
знизяться на 25%-50%
27%
32
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:38

  Вкладчик1234 написав:В Киеве обвалились цены на аренду квартир. Хозяева готовы сдавать их "за коммуналку"

https://strana.ua/news/259504-v-kieve-obvalilis-tseny-na-arendu-kvartir-khozjaeva-sdajut-ikh-za-kommunalku.html


спасибо.

пришла мысль, что это интересный пример того, как не нужно бежать вместе с толпой (не нужно покупать кучу квартир и сдавать их все а аренду)

подумал, что в следующем году будет хорошее время чтобы вложиться в участки/коробки в коттеджных городках (если мы как страна не развалимся). Ведь уже давно все считают КГ "фу-фу-фу". Как считает пипл ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:43

:arrow:
  baraka написав:
  Вкладчик1234 написав:В Киеве обвалились цены на аренду квартир. Хозяева готовы сдавать их "за коммуналку"

https://strana.ua/news/259504-v-kieve-obvalilis-tseny-na-arendu-kvartir-khozjaeva-sdajut-ikh-za-kommunalku.html


спасибо.

пришла мысль, что это интересный пример того, как не нужно бежать вместе с толпой (не нужно покупать кучу квартир и сдавать их все а аренду)

подумал, что в следующем году будет хорошее время чтобы вложиться в участки/коробки в коттеджных городках (если мы как страна не развалимся). Ведь уже давно все считают КГ "фу-фу-фу". Как считает пипл ?

Так, кінець 2020 і початок 2021 будуть добрими для купівлі нерухомості. Тільки кому вона ще треба?

Коли людина чи держава помирає, майно продається за недорого. За копійки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Або ця циФра завищена на порядок, або ж вони нікуя не платять податків в держбюджет.

Пусть в среднем будет зарплата 1000$/мес.
Единый налог 3я группа 5%.
200000*1000*5%=10000000$/мес. 10 миллионом баксов налогов в месяц.
Если считать среднюю зарплату не 1000, а 2000, то будет 20$ млн/мес

Еще по 50$ ЕСВ с человека = 200000*50=еще 10 милионов$/мес.

Часть оставшихся денег они потратят и заплатят 20% НДС.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 01:21

  baraka написав:
  Вкладчик1234 написав:В Киеве обвалились цены на аренду квартир. Хозяева готовы сдавать их "за коммуналку"

https://strana.ua/news/259504-v-kieve-obvalilis-tseny-na-arendu-kvartir-khozjaeva-sdajut-ikh-za-kommunalku.html


спасибо.

пришла мысль, что это интересный пример того, как не нужно бежать вместе с толпой (не нужно покупать кучу квартир и сдавать их все а аренду)

подумал, что в следующем году будет хорошее время чтобы вложиться в участки/коробки в коттеджных городках (если мы как страна не развалимся). Ведь уже давно все считают КГ "фу-фу-фу". Как считает пипл ?



скажу так, люди с донбасса в 2014 купили в одном не самом популярном коттеджном городке дом где-то за 270к (жилой, с неновым ремонтом, чтобы жить), построили гостевой домик, бассейн, навес, газон и деревья. минимум 100к вбросили по оценке знающих людей. в 2018-2019 пытались продать за 270к с нулевым успехом. в 2019 рядом люди в этом же городке брали коробки за 250/300 за метр. в 2008 там коробки стоили 2500, в 2013 - 800

другими словами, дома - неликвид. только для жизни. но вы же об инвестициях?
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 01:24

  Frant написав:
  foxluck написав:
  Frant написав:Або ця циФра завищена на порядок, або ж вони нікуя не платять податків в держбюджет.

Пусть в среднем будет зарплата 1000$/мес.
Единый налог 3я группа 5%.
200000*1000*5%=10000000$/мес. 10 миллионом баксов налогов в месяц.
Если считать среднюю зарплату не 1000, а 2000, то будет 20$ млн/мес

Еще по 50$ ЕСВ с человека = 200000*50=еще 10 милионов$/мес.

Часть оставшихся денег они потратят и заплатят 20% НДС.

10 млн дол/міс = 0,1 млрд дол/рік. Копійки. Тобто для держави жодної користі. Єдиний плюс, люди отримують ЗП суттєво вище середньоукраїнської, і тут же витрачають.

так я и говорю - нужны проекты в стране. один мой знакомый содержит больше 20 прогеров с зп от 2т у.е. а значит и в его кармане оседает не меньше фонда зп чистыми.
но переведи он все сюда и по-белому заплатив все к нему придут и скажут - не плати ничего (минималку), мы прикроем, но поделись. а ему это нах нужно?
  Frant написав:Так, кінець 2020 і початок 2021 будуть добрими для купівлі нерухомості. Тільки кому вона ще треба?

Коли людина чи держава помирає, майно продається за недорого. За копійки.

ну наконец-то) хотя еще не понятно, что дальше - никаких действий для позитивных изменений в будущем не делается, а наоборот - карантином добивают мсб. + границы перекрыты, + ппц в европе - гастрики не скоро и далеко не все уедут туда снова.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 06:45

    Ну что, Киев на первом месте по заболеваниям.
    Интересно, долго продержаться арендаторы после тотальной ж*** наподобие Италии или Испании. Думаю такая ситуация это вопрос времени.
    В следующем месяце будет проблема сдать за коммуналь.
    Жил бы я в Киеве, сдернул бы где-то в село, на картохе и консервах можно 1-2 месяцев протянуть.
    А там зелень с огорода.
    В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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    Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 07:03

      airmax78 написав:
      jj1981ua написав:
      airmax78 написав:Очень интересно: https://ain.ua/2020/02/24/ukrainka-ob-u ... te-v-ssha/

    чушь необыкновенная

    Да понятное дело. Следующее интервью у вас возьмут - вы им расскажете о своей жизни и успехах.
    Но меня больше цифры в контексте ветки интересовали. НЙ - понятно что и цена недвиги и аренда в далеком космосе.
    Удивила зп как для такой креативной работы фактически на передовой мирового дизайна и рекламы. Как-то очень скромно. Настолько скромно, что девушка не может себе позволить снять отдельную квартиру. Очень удивлен.


    Барышня попала в такую себе ловушку.
    С одной стороны, она неплохо стартовала,как для новичка, но с другой, попала в тот сегмент, где высокая конкуренция и ...как ни странно, работяга на стройке более востребован и оплачиваем, чем ее 70 куе в год (это примерно 35 баксов в час), при этом, запросы ее по локации, судя по всему ограничились близким доступом к работе и модностью места. Могу предположить, что это либо Гринвич Вилладж, а скорей всего Вильямсбург - северная часть Бруклина, очень модное и богемное место. 15 минут на трейне до центра Манхеттена, что по НЙ меркам практически в Манхеттене. Ну так студия или 1 бедрум в Вильямсбурге - это примерно 4 куе (уже посленалоговых денег), а у барышни примерно...5-5,2 в месяц выходит. Или не захотела жить вдалеке от работы и терять вдохновение в общественном транспорте или не заморочилась поисками удачного варианта.
    Как пример, могу привести своих знакомых, пара уехала из Украины в августе 2019, муж работает на стройке электриком на 24 баксах на испытательном сроке, потом 27. Аренда 1 бедрум в южной части Бруклина 1100 куе (по правде сказать, им дико повезло с одной стороны с ценой, но с другой строны, есть минусы, с которыми не все станут мириться).

    Так что это повествование об этой девочке, но не о зарплатах и ставках аренды в НЙ.
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    Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 07:13

      Вкладчик1234 написав:В Киеве обвалились цены на аренду квартир. Хозяева готовы сдавать их "за коммуналку"

    https://strana.ua/news/259504-v-kieve-obvalilis-tseny-na-arendu-kvartir-khozjaeva-sdajut-ikh-za-kommunalku.html

    еще на эту же тему

    https://news.finance.ua/ru/news/-/46728 ... tir-vstali

    https://nv.ua/biz/consmarket/v-kieve-po ... 79783.html

    https://ubr.ua/market/real-estate/stoim ... 40-3891571


    Гонят волну или реально обвал?
    Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
    https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
    Serg-ik
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    Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 07:19

      change_pm написав:
      airmax78 написав:Да понятное дело. Следующее интервью у вас возьмут - вы им расскажете о своей жизни и успехах.
    Но меня больше цифры в контексте ветки интересовали. НЙ - понятно что и цена недвиги и аренда в далеком космосе.
    Удивила зп как для такой креативной работы фактически на передовой мирового дизайна и рекламы. Как-то очень скромно. Настолько скромно, что девушка не может себе позволить снять отдельную квартиру. Очень удивлен.


    От же ж! В тексті ж написано:

    Оффер сделали меньше или больше, чем в СФ?
    Меньше. Вообще зарплата в рекламном бизнесе в Нью-Йорке ниже, чем во всей Америке. Потому что конкурентов намного больше. На одно место тысяча претендентов, и не хуже тебя. Текучка кадров страшная. Я работаю в компании 8 месяцев, за это время поменялось человек 5-6. Мы уже смеемся, что я старожил в Kworq.

    Всі хочуть в НЙ, щоб реалізуватись, конкуренція висока, з.п. низькі. Хочеш краще співвідношення з.п/витрат, вам не в НЙ :)


    Это касается айти, но например в НЙ самая высокая минималка.
    И огромный спрос, до карантина был на простые специальности. Как результат, например, одна бырышня, которая лет 20 в США, с американским вторым образованием, хорошим инглишем и многолетним опытом в больших компаниях, гордиться своей позицией в какой-то там крутой компании в Манхеттене с зп 60 куе в год(примерно 30 баксов в час), а в то-же время работяга на стройке (в американской компании) может иметь раза в 2 больше.
    Но та ходит на работу в деловом костюме и сидит в теплом офисе, а тот по стройке в спецухе лазит.
    Как и везде - работать желающих меньше, чем "ходить на работу".
    Через несколько лет девочка (из статьи) пообвыкнется, наработает американского опыта и будет косить 100-120 куе в год. Текучка в той компании скорей всего из=за низких зарплат.
    rjkz
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    Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 08:20

      investorkiev написав:
      adeges написав:
    Делать ремонт бусиком из польши абсолютно не реально.

    я знаю нескольких людей, которые делали ремонт из Китая, и все реально.
    Двое так поремонтировали свои частные дома, один - миниотель.

    Летишь туда, там в Гуанджоу на ВДНХ ходишь и тыкаешь пальцами. Берешь все: офигенную "испанскую" плитку (вроде она и есть испанская - просто делается в Кетае), люстры "из Италии" и оттуда же дубовую мебель из массива дерева, и т.д. Все-все.

    Дизайнер тебе посчитает вплоть до рулона обоев. Ну конечно берешь с небольшим запасом. Строительные смеси и в Киеве закупить можно.

    Дальше все это грузится в контейнер и привозится тебе под дом.
    Есть куча фирм которые это тебе организуют, дадут проводника-переводчика, обеспечат логистику и таможенную очистку (или контрабас) за скромный процент.

    Бусиком из Польщы будет существенно дешевле полюбому, потому что там в цене отсутствует хищное неэффективное коррупционное государство Украина, максимум - цена бензина и небольшой взнос в благотворительный фонд имени таможенного инспектора.

    Жить в Украине и не покупать контрабас - это безумие.
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