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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3441344234433444

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 120
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
17%
20
знизяться на 10-25%
33%
39
знизяться на 25%-50%
27%
32
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 08:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  Вкладчик1234 написав:В Киеве обвалились цены на аренду квартир. Хозяева готовы сдавать их "за коммуналку"

https://strana.ua/news/259504-v-kieve-obvalilis-tseny-na-arendu-kvartir-khozjaeva-sdajut-ikh-za-kommunalku.html


спасибо.

пришла мысль, что это интересный пример того, как не нужно бежать вместе с толпой (не нужно покупать кучу квартир и сдавать их все а аренду)

подумал, что в следующем году будет хорошее время чтобы вложиться в участки/коробки в коттеджных городках (если мы как страна не развалимся). Ведь уже давно все считают КГ "фу-фу-фу". Как считает пипл ?
baraka написав:
  Вкладчик1234 написав:В Киеве обвалились цены на аренду квартир. Хозяева готовы сдавать их "за коммуналку"

https://strana.ua/news/259504-v-kieve-obvalilis-tseny-na-arendu-kvartir-khozjaeva-sdajut-ikh-za-kommunalku.html


спасибо.

пришла мысль, что это интересный пример того, как не нужно бежать вместе с толпой (не нужно покупать кучу квартир и сдавать их все а аренду)

подумал, что в следующем году будет хорошее время чтобы вложиться в участки/коробки в коттеджных городках (если мы как страна не развалимся). Ведь уже давно все считают КГ "фу-фу-фу". Как считает пипл ?


Бомбер вказані в статті тенденції про оренду за комунальні підтверджує?

Вкластися в ділянки/коробки що значить?

Мені здається з ймовірністю в 99% що котеджі в котеджних містечках починають користуватися попитом у зв’язку із зростанням добробуту, а не навпаки. Тобто в 2021 буде дно а в горизонті .... років буде розвиток містечок для чого?

Можливість посадити картоплю на присадибній ділянці десятку куе їй не додає.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 08:35

  flyman написав:
  rjkz написав:
  flyman написав:да кому та нєфть нада,
якщо на вулицю ніззя,
а якщо очінь хочіццо,
то в намордніку.

Долярчики здобули разом.


"Тыц-пердыц" (с)
Это тут при чем?
Весь мир взаперти сидит.
Это Зе коронавирус на свободу выпустил?

він з ним не бореться, а співробітничає (с) Жванєцкій

проблема в тому, що він піарщик шоумен, а не менеджер.


Как ни странно, но Зе поступил намного умнее и расторопней, чем Трамп.
Все то можно сдеалть в украинских реалиях против короны - карантин. Жестокий карантин.
И как тут не вспомнить, что Рейган тоже не был рожден Президентом, но на СССР точку поставил.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 08:48

  artlife написав:
  rjkz написав:Стригу себя и детей сам машинкой за 30 баксов - окупила себя уже туеву хучу раз.
Экономлю деньги и время. Особенно время.

Можете сказать модель машинки?


ЛС
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:00

  jj1981ua написав:
  striped написав:
  jj1981ua написав:забъем на вискарь, что уже в этом году будет 40?
хотя про вас ходят нехорошие слухи про вискарь :lol:

я в будущем планирую для семьи, от 4-х комнат и поцентрее. но еще не время покупать.

да, трибека ...болище

а по поводу "не время" - какой маркер ждете для "время покупать" ? я вот прошлый год с лета смотрел на цены - они неожиданно начали расти. Вот до сих пор никто не объяснил внятно с чего рост пошел. Так и в следующий период предположу, что если не скатимся в рецессию по образцу Японии, то в какой-то момент произойдет подобный же разворот.

ну все очень же просто - конечно, я не знаю где будет дно и когда это будет, но этот график о безработных в сша четко наталкивает на мысль (это около 15% мирового ввп) https://twitter.com/ThingsWork/status/1 ... 36512?s=19
если у них так то как думаете будет у нас? мы же аграрная сверхдержава, импортирующая продукты питания и экпортирующая сырье. добавьте к этому абсолютно невменяемое управление - и увидите цены на недвигу...


Безработные в США сейчас - это люди, котрым сказали сидеть дома, но не уволили и они получают 0,7 своей брутто зп в чистом виде. То есть, сидеть дома и получать почти те-же деньги, ничего не делая и быть при этом трудоустроенным - не так уж и плохо.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:01

  Serg-ik написав:
  Вкладчик1234 написав:В Киеве обвалились цены на аренду квартир. Хозяева готовы сдавать их "за коммуналку"

https://strana.ua/news/259504-v-kieve-obvalilis-tseny-na-arendu-kvartir-khozjaeva-sdajut-ikh-za-kommunalku.html

еще на эту же тему

https://news.finance.ua/ru/news/-/46728 ... tir-vstali

https://nv.ua/biz/consmarket/v-kieve-po ... 79783.html

https://ubr.ua/market/real-estate/stoim ... 40-3891571


Гонят волну или реально обвал?


просто гонят. Вот почитайте мысли "эксперта" из другого лагеря. Ну и гляньте на нее потом... Хотелось бы чтобы в результате хотя бы этого кризиса эти "эксперты" нашли себе достойную работу...

https://news.finance.ua/ru/news/-/46802 ... t-na-10-15
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