Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
пришла мысль, что это интересный пример того, как не нужно бежать вместе с толпой (не нужно покупать кучу квартир и сдавать их все а аренду)
подумал, что в следующем году будет хорошее время чтобы вложиться в участки/коробки в коттеджных городках (если мы как страна не развалимся). Ведь уже давно все считают КГ "фу-фу-фу". Как считает пипл ?
baraka написав:
Вкладчик1234 написав:В Киеве обвалились цены на аренду квартир. Хозяева готовы сдавать их "за коммуналку"
пришла мысль, что это интересный пример того, как не нужно бежать вместе с толпой (не нужно покупать кучу квартир и сдавать их все а аренду)
подумал, что в следующем году будет хорошее время чтобы вложиться в участки/коробки в коттеджных городках (если мы как страна не развалимся). Ведь уже давно все считают КГ "фу-фу-фу". Как считает пипл ?
Бомбер вказані в статті тенденції про оренду за комунальні підтверджує?
Вкластися в ділянки/коробки що значить?
Мені здається з ймовірністю в 99% що котеджі в котеджних містечках починають користуватися попитом у зв’язку із зростанням добробуту, а не навпаки. Тобто в 2021 буде дно а в горизонті .... років буде розвиток містечок для чого?
Можливість посадити картоплю на присадибній ділянці десятку куе їй не додає.
flyman написав:да кому та нєфть нада, якщо на вулицю ніззя, а якщо очінь хочіццо, то в намордніку.
Долярчики здобули разом.
"Тыц-пердыц" (с) Это тут при чем? Весь мир взаперти сидит. Это Зе коронавирус на свободу выпустил?
він з ним не бореться, а співробітничає (с) Жванєцкій
проблема в тому, що він піарщик шоумен, а не менеджер.
Как ни странно, но Зе поступил намного умнее и расторопней, чем Трамп. Все то можно сдеалть в украинских реалиях против короны - карантин. Жестокий карантин. И как тут не вспомнить, что Рейган тоже не был рожден Президентом, но на СССР точку поставил.
jj1981ua написав:забъем на вискарь, что уже в этом году будет 40? хотя про вас ходят нехорошие слухи про вискарь
я в будущем планирую для семьи, от 4-х комнат и поцентрее. но еще не время покупать.
да, трибека ...болище
а по поводу "не время" - какой маркер ждете для "время покупать" ? я вот прошлый год с лета смотрел на цены - они неожиданно начали расти. Вот до сих пор никто не объяснил внятно с чего рост пошел. Так и в следующий период предположу, что если не скатимся в рецессию по образцу Японии, то в какой-то момент произойдет подобный же разворот.
ну все очень же просто - конечно, я не знаю где будет дно и когда это будет, но этот график о безработных в сша четко наталкивает на мысль (это около 15% мирового ввп) https://twitter.com/ThingsWork/status/1 ... 36512?s=19 если у них так то как думаете будет у нас? мы же аграрная сверхдержава, импортирующая продукты питания и экпортирующая сырье. добавьте к этому абсолютно невменяемое управление - и увидите цены на недвигу...
Безработные в США сейчас - это люди, котрым сказали сидеть дома, но не уволили и они получают 0,7 своей брутто зп в чистом виде. То есть, сидеть дома и получать почти те-же деньги, ничего не делая и быть при этом трудоустроенным - не так уж и плохо.
rjkz написав: Как ни странно, но Зе поступил намного умнее и расторопней, чем Трамп. Все то можно сдеалть в украинских реалиях против короны - карантин. Жестокий карантин. И как тут не вспомнить, что Рейган тоже не был рожден Президентом, но на СССР точку поставил.
Ну если пустить в страну 150 тыс, продержав их плотненько рядом друг с другом под границей сутки это "Жестокий карантин", а делая в сутки 200 тестов и показывая смешную статистику это "намного умнее", то я даже боюсь следующего ассиметричного ответа Зе на трамповские 1200 долл каждому...
Хомякоид написав:Ну что, Киев на первом месте по заболеваниям. Интересно, долго продержаться арендаторы после тотальной ж*** наподобие Италии или Испании. Думаю такая ситуация это вопрос времени. В следующем месяце будет проблема сдать за коммуналь.
Шо там по Чабанам? за коммуналь, или как обычно повышаешь?
striped написав:Вот почитайте мысли "эксперта" из другого лагеря.
почитал сначала пишется "несите ваши денежки, на первый взнос,ведь в перспективе ближайших трех месяцев цены вырастут на 10-15%". Почему вырастут? Из-за девальвации? так далее сказано
В марте средняя цена на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне $ 1433. Относительно февраля средняя цена уменьшилась на 1,4% (± 2,8%). Из-за девальвации гривны средневзвешенная цена предложения увеличилась на 13,1% до 40262 грн. / Кв.м.
То есть, имея доллар, лучше не тратить его на первый взнос. выгоды не будет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s