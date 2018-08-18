jj1981ua написав:

striped написав: jj1981ua написав: забъем на вискарь, что уже в этом году будет 40?

хотя про вас ходят нехорошие слухи про вискарь



я в будущем планирую для семьи, от 4-х комнат и поцентрее. но еще не время покупать. забъем на вискарь, что уже в этом году будет 40?хотя про вас ходят нехорошие слухи про вискарья в будущем планирую для семьи, от 4-х комнат и поцентрее. но еще не время покупать.

да, трибека ...болище



а по поводу "не время" - какой маркер ждете для "время покупать" ? я вот прошлый год с лета смотрел на цены - они неожиданно начали расти. Вот до сих пор никто не объяснил внятно с чего рост пошел. Так и в следующий период предположу, что если не скатимся в рецессию по образцу Японии, то в какой-то момент произойдет подобный же разворот. да, трибека ...болищеа по поводу "не время" - какой маркер ждете для "время покупать" ? я вот прошлый год с лета смотрел на цены - они неожиданно начали расти. Вот до сих пор никто не объяснил внятно с чего рост пошел. Так и в следующий период предположу, что если не скатимся в рецессию по образцу Японии, то в какой-то момент произойдет подобный же разворот.

ну все очень же просто - конечно, я не знаю где будет дно и когда это будет, но этот график о безработных в сша четко наталкивает на мысль (это около 15% мирового ввп)если у них так то как думаете будет у нас? мы же аграрная сверхдержава, импортирующая продукты питания и экпортирующая сырье. добавьте к этому абсолютно невменяемое управление - и увидите цены на недвигу...