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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3443344434453446>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 120
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
17%
20
знизяться на 10-25%
33%
39
знизяться на 25%-50%
27%
32
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:46

  Первый написав:Бомбер вказані в статті тенденції про оренду за комунальні підтверджує?


да, бомбер показывает тенденцию к снижению по аренде.
но обвала - не, нет
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:49

  baraka написав:
  Первый написав:Бомбер вказані в статті тенденції про оренду за комунальні підтверджує?


да, бомбер показывает тенденцию к снижению по аренде.
но обвала - не, нет

що там з кавалірками біля метро, за 15куе яка динаміка?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:53

  dir написав:Такое себе программирование, создание негативной атмосферы. У нас все арендаторы рассчитываются прекрасно и без вопросов. Один что-то попытался проблеять, что мол у него много расходов, вот курс вырос, пару контейнеров с машинами идут для него и жены. И мол хорошо бы процентов на 30% или хотя бы на пару тысяч грн. На вопрос,а есть ли ценовая конкуренция в его доме, где он снимает? Показал на луне "торпеду" через посредника на пару тысяч меньше. А той торпеде года полтора сроду. В общем сказал ему, чтоб не ставил меня в неудобное положение и себя не унижал подобными мелочными разговорами. А на его слова, что мол и мне бы не хотелось перебираться и вам может быть проблемно найти новых арендаторов. Я отшутился,сказал, что в таком случае искать никого не буду. Пусть проветрится. Незачем аммортизировать свежий ремонт в новострое в центре Киева за копейки. Попросил закрыть вопрос до конца дня, поскольку уже 3 дня просрочки с платежём и не оплату до конца дня буду считать односторонним выходом из договора аренды. Гроши отдал с виноватой улыбкой, мол , что уже и пошутить(спросить) нельзя.

Если не секрет какой ценовой сегмент квартиры? Можете в личку
Востаннє редагувалось hume в Пон 06 кві, 2020 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  dir написав:У нас все арендаторы рассчитываются прекрасно и без вопросов. .....а есть ли ценовая конкуренция в его доме

у нас-это у кого? арендодатель-юр лицо?
если речь о конкретном доме, то он чем то ценен? какая сумма аренды и в какой валюте?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  Первый написав:Бомбер вказані в статті тенденції про оренду за комунальні підтверджує?


да, бомбер показывает тенденцию к снижению по аренде.
но обвала - не, нет
А щодо містечок?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:15

  Serg-ik написав:
  dir написав:У нас все арендаторы рассчитываются прекрасно и без вопросов. .....а есть ли ценовая конкуренция в его доме

у нас-это у кого? арендодатель-юр лицо?
если речь о конкретном доме, то он чем то ценен? какая сумма аренды и в какой валюте?
Дом ценен только тем, что отсутствуют конкурентные предложения. Сдаю физ. лицам в грн. Ценовой диапазон 20-25 кгрн. У нас, это у меня с супругой.
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мой товарищ проживает в другой стране. Ключи от обоих дач оставил мне с просьбой присмотреть если буду проезжать мимо, заглянуть. Вчера утром спросил не еду ли я к себе на дачу. Да, сказал заскочу к себе на пару часов, гляну всё ли в порядке и начал ли карась просыпаться. Он попросил, не могу ли я заодно показать его дачу покупателям. Он им фотки показал, теперь хотят в живую.Да не вопрос. Открыл, впустил, сам на воздухе, ибо карантин.Покупателей было двое(пара и одна женщина) Сегодня звонит благодарит. Объект висел около года без просмотров. Сегодня утром ему на карту бросили задаток. Дача в черте Киева, 10 соток, домик(не свежий). Я бы там круглогодично не проживал, но пара вроде собирается. 90к$. Шо вам сказать об этом обвале обвальном? Понятно, что этот вид недвижимости носит сезонный характер. Так что же прошлой весной не купили при неизменности цены!?
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:44

  flyman написав:
  baraka написав:
  Первый написав:Бомбер вказані в статті тенденції про оренду за комунальні підтверджує?


да, бомбер показывает тенденцию к снижению по аренде.
но обвала - не, нет

що там з кавалірками біля метро, за 15куе яка динаміка?


для ява-архитекта - 2,5 запрлаты
для мухи-архитекта - 10 зарплат (а то и больше)

:)
Востаннє редагувалось baraka в Пон 06 кві, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:48

  Первый написав:
baraka написав:
  Первый написав:Бомбер вказані в статті тенденції про оренду за комунальні підтверджує?


да, бомбер показывает тенденцию к снижению по аренде.
но обвала - не, нет
А щодо містечок?


вы имеете в виду - маленькие города ?
сори, стату по ним не считаем (только Киев и областные центры)
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:04

  dir написав:Мой товарищ проживает в другой стране. Ключи от обоих дач оставил мне с просьбой присмотреть если буду проезжать мимо, заглянуть. Вчера утром спросил не еду ли я к себе на дачу. Да, сказал заскочу к себе на пару часов, гляну всё ли в порядке и начал ли карась просыпаться. Он попросил, не могу ли я заодно показать его дачу покупателям. Он им фотки показал, теперь хотят в живую.Да не вопрос. Открыл, впустил, сам на воздухе, ибо карантин.Покупателей было двое(пара и одна женщина) Сегодня звонит благодарит. Объект висел около года без просмотров. Сегодня утром ему на карту бросили задаток. Дача в черте Киева, 10 соток, домик(не свежий). Я бы там круглогодично не проживал, но пара вроде собирается. 90к$. Шо вам сказать об этом обвале обвальном? Понятно, что этот вид недвижимости носит сезонный характер. Так что же прошлой весной не купили при неизменности цены!?


Возможно, из-за неуверенности в завтрашнем дне часть людей вложат сбережения именно таким образом. "Так что же прошлой весной не купили...?" - наверное. думали еще поднакопить и купить нечто более дорогое. Сейчас увеличение доходов под вопросом, потому взяли, на что хватило. Другой вопрос, что кто-то имеет терпение и готов еще подождать, вдруг цены снизятся.
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