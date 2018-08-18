dir написав:

Такое себе программирование, создание негативной атмосферы. У нас все арендаторы рассчитываются прекрасно и без вопросов. Один что-то попытался проблеять, что мол у него много расходов, вот курс вырос, пару контейнеров с машинами идут для него и жены. И мол хорошо бы процентов на 30% или хотя бы на пару тысяч грн. На вопрос,а есть ли ценовая конкуренция в его доме, где он снимает? Показал на луне "торпеду" через посредника на пару тысяч меньше. А той торпеде года полтора сроду. В общем сказал ему, чтоб не ставил меня в неудобное положение и себя не унижал подобными мелочными разговорами. А на его слова, что мол и мне бы не хотелось перебираться и вам может быть проблемно найти новых арендаторов. Я отшутился,сказал, что в таком случае искать никого не буду. Пусть проветрится. Незачем аммортизировать свежий ремонт в новострое в центре Киева за копейки. Попросил закрыть вопрос до конца дня, поскольку уже 3 дня просрочки с платежём и не оплату до конца дня буду считать односторонним выходом из договора аренды. Гроши отдал с виноватой улыбкой, мол , что уже и пошутить(спросить) нельзя.