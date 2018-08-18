|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 кві, 2020 10:46
Первый написав:
Бомбер вказані в статті тенденції про оренду за комунальні підтверджує?
да, бомбер показывает тенденцию к снижению по аренде.
но обвала - не, нет
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 4617
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 669 раз.
- Подякували: 564 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 10:49
baraka написав: Первый написав:
Бомбер вказані в статті тенденції про оренду за комунальні підтверджує?
да, бомбер показывает тенденцию к снижению по аренде.
но обвала - не, нет
що там з кавалірками біля метро, за 15куе яка динаміка?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18279
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1039 раз.
- Подякували: 1192 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 кві, 2020 10:53
dir написав:
Такое себе программирование, создание негативной атмосферы. У нас все арендаторы рассчитываются прекрасно и без вопросов. Один что-то попытался проблеять, что мол у него много расходов, вот курс вырос, пару контейнеров с машинами идут для него и жены. И мол хорошо бы процентов на 30% или хотя бы на пару тысяч грн. На вопрос,а есть ли ценовая конкуренция в его доме, где он снимает? Показал на луне "торпеду" через посредника на пару тысяч меньше. А той торпеде года полтора сроду. В общем сказал ему, чтоб не ставил меня в неудобное положение и себя не унижал подобными мелочными разговорами. А на его слова, что мол и мне бы не хотелось перебираться и вам может быть проблемно найти новых арендаторов. Я отшутился,сказал, что в таком случае искать никого не буду. Пусть проветрится. Незачем аммортизировать свежий ремонт в новострое в центре Киева за копейки. Попросил закрыть вопрос до конца дня, поскольку уже 3 дня просрочки с платежём и не оплату до конца дня буду считать односторонним выходом из договора аренды. Гроши отдал с виноватой улыбкой, мол , что уже и пошутить(спросить) нельзя.
Если не секрет какой ценовой сегмент квартиры? Можете в личку
Востаннє редагувалось hume
в Пон 06 кві, 2020 10:53, всього редагувалось 1 раз.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6316
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 605 раз.
- Подякували: 948 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 кві, 2020 10:53
dir написав:
У нас все арендаторы рассчитываются прекрасно и без вопросов. .....а есть ли ценовая конкуренция в его доме
у нас-это у кого? арендодатель-юр лицо?
если речь о конкретном доме, то он чем то ценен? какая сумма аренды и в какой валюте?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 10570
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 934 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 11:06
baraka написав: Первый написав:
Бомбер вказані в статті тенденції про оренду за комунальні підтверджує?
да, бомбер показывает тенденцию к снижению по аренде.
но обвала - не, нет
А щодо містечок?
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15181
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1990 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 11:15
Serg-ik написав: dir написав:
У нас все арендаторы рассчитываются прекрасно и без вопросов. .....а есть ли ценовая конкуренция в его доме
у нас-это у кого? арендодатель-юр лицо?
если речь о конкретном доме, то он чем то ценен? какая сумма аренды и в какой валюте?
Дом ценен только тем, что отсутствуют конкурентные предложения. Сдаю физ. лицам в грн. Ценовой диапазон 20-25 кгрн. У нас, это у меня с супругой.
-
dir
-
-
- Повідомлень: 298
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 11:43
Мой товарищ проживает в другой стране. Ключи от обоих дач оставил мне с просьбой присмотреть если буду проезжать мимо, заглянуть. Вчера утром спросил не еду ли я к себе на дачу. Да, сказал заскочу к себе на пару часов, гляну всё ли в порядке и начал ли карась просыпаться. Он попросил, не могу ли я заодно показать его дачу покупателям. Он им фотки показал, теперь хотят в живую.Да не вопрос. Открыл, впустил, сам на воздухе, ибо карантин.Покупателей было двое(пара и одна женщина) Сегодня звонит благодарит. Объект висел около года без просмотров. Сегодня утром ему на карту бросили задаток. Дача в черте Киева, 10 соток, домик(не свежий). Я бы там круглогодично не проживал, но пара вроде собирается. 90к$. Шо вам сказать об этом обвале обвальном? Понятно, что этот вид недвижимости носит сезонный характер. Так что же прошлой весной не купили при неизменности цены!?
-
dir
-
-
- Повідомлень: 298
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 11:44
flyman написав: baraka написав: Первый написав:
Бомбер вказані в статті тенденції про оренду за комунальні підтверджує?
да, бомбер показывает тенденцию к снижению по аренде.
но обвала - не, нет
що там з кавалірками біля метро, за 15куе яка динаміка?
для ява-архитекта - 2,5 запрлаты
для мухи-архитекта - 10 зарплат (а то и больше)
Востаннє редагувалось baraka
в Пон 06 кві, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 4617
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 669 раз.
- Подякували: 564 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 11:48
Первый написав: baraka написав: Первый написав:
Бомбер вказані в статті тенденції про оренду за комунальні підтверджує?
да, бомбер показывает тенденцию к снижению по аренде.
но обвала - не, нет
А щодо містечок?
вы имеете в виду - маленькие города ?
сори, стату по ним не считаем (только Киев и областные центры)
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 4617
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 669 раз.
- Подякували: 564 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:04
dir написав:
Мой товарищ проживает в другой стране. Ключи от обоих дач оставил мне с просьбой присмотреть если буду проезжать мимо, заглянуть. Вчера утром спросил не еду ли я к себе на дачу. Да, сказал заскочу к себе на пару часов, гляну всё ли в порядке и начал ли карась просыпаться. Он попросил, не могу ли я заодно показать его дачу покупателям. Он им фотки показал, теперь хотят в живую.Да не вопрос. Открыл, впустил, сам на воздухе, ибо карантин.Покупателей было двое(пара и одна женщина) Сегодня звонит благодарит. Объект висел около года без просмотров. Сегодня утром ему на карту бросили задаток. Дача в черте Киева, 10 соток, домик(не свежий). Я бы там круглогодично не проживал, но пара вроде собирается. 90к$. Шо вам сказать об этом обвале обвальном? Понятно, что этот вид недвижимости носит сезонный характер. Так что же прошлой весной не купили при неизменности цены!?
Возможно, из-за неуверенности в завтрашнем дне часть людей вложат сбережения именно таким образом. "Так что же прошлой весной не купили...?" - наверное. думали еще поднакопить и купить нечто более дорогое. Сейчас увеличение доходов под вопросом, потому взяли, на что хватило. Другой вопрос, что кто-то имеет терпение и готов еще подождать, вдруг цены снизятся.
-
VladPL
-
-
- Повідомлень: 811
- З нами з: 17.07.08
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18182
|2940933
|
|
|12
|11743
|
Чет 12 бер, 2020 16:14
detec
|
|464
|195937
|
|