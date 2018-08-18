|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:42
dir написав:
vhata написав: dir написав:
Объект висел около года без просмотров. Сегодня утром ему на карту бросили задаток. Дача в черте Киева, 10 соток, домик(не свежий). Я бы там круглогодично не проживал, но пара вроде собирается. 90к$. Шо вам сказать об этом обвале обвальном? Понятно, что этот вид недвижимости носит сезонный характер. Так что же прошлой весной не купили при неизменности цены!?
Подтвержаю именно такое движение в наших краях.
"Весна опять пришла и лучики тепла...."? А ещё почему?
потому что люди, потихоньку начинают прозревать.
осторожно, пишу из провинции
-
vhata
-
-
- Повідомлень: 364
- З нами з: 06.05.18
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:54
Это навязчивая реклама загородных домиков по космическим ценам со всех дыр. Никто их не будет за такие деньги покупать. Крутелыки давно купили, даже скорей захватили участок и сами построили за наворованные деньги или солдатиков или зеков для этого использовали, а теперь уже подумывают, что и продать бы неплохо, а обычным людям с машиной те лишние 10 или 20 км от дачи до Киева до лампочки, они лучше отъедут чуть дальше и купят в разы дешевле. Так что думайТЕ.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21611
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1491 раз.
- Подякували: 2205 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:57
Вкладываться надо только в загородную недвигу. Процесс деурбанизации не остановить. Соотношение между сельским и городским населением скоро вернется на уровень 18 века. Зачем все иметь в шаговой доступности, если до всего можно доехать всего за 1.5-2 часа?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33983
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 855 раз.
- Подякували: 3933 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:00
И страшилки по поводу горящего Чернобыля оставьте детям, основной риск сейчас кроме карантина (будем надеяться, что он таки закончится) - это опять смена куррса страны с европейского вектора в дупу рашки (тогда будет как описывал аирмакс с Кубой). Тогда все, пиши пропали. Вот что главное, а финансовые проблемы - это временно.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21611
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1491 раз.
- Подякували: 2205 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:08
hxbbgaf написав:
а обычным людям с машиной те лишние 10 или 20 км от дачи до Киева до лампочки, они лучше отъедут чуть дальше
вот именно - я так и сделал - отьехал машиной 100+км, и отлично.
hxbbgaf написав:
И страшилки по поводу горящего Чернобыля оставьте детям, основной риск сейчас кроме карантина (будем надеяться, что он таки закончится) - это опять смена куррса страны с европейского вектора в дупу рашки (тогда будет как описывал аирмакс с Кубой). Тогда все, пиши пропали. Вот что главное, а финансовые проблемы - это временно.
Хабрахабр, вот не пойму, вам то что с той Рашки? Знаете, сколько курьер DHL (или где вы там работаете) зарабатывает в той же Москве?
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2167
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:11
investorkiev написав: hxbbgaf написав:
а обычным людям с машиной те лишние 10 или 20 км от дачи до Киева до лампочки, они лучше отъедут чуть дальше
вот именно - я так и сделал - отьехал машиной 100+км, и отлично.
hxbbgaf написав:
И страшилки по поводу горящего Чернобыля оставьте детям, основной риск сейчас кроме карантина (будем надеяться, что он таки закончится) - это опять смена куррса страны с европейского вектора в дупу рашки (тогда будет как описывал аирмакс с Кубой). Тогда все, пиши пропали. Вот что главное, а финансовые проблемы - это временно.
Хабрахабр, вот не пойму, вам то что с той Рашки? Знаете, сколько курьер DHL (или где вы там работаете) зарабатывает в той же Москве?
А де ще там є життя:
Москва, Пітер, Новосибірск...?
І безвізу нема в ЄС.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18293
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1040 раз.
- Подякували: 1192 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:38
airmax78 написав:
до всего можно доехать всего за 1.5-2 часа?
на моноколесе? по сельской дороге или обочине шоссе?
-
apollo
-
-
- Повідомлень: 1569
- З нами з: 17.08.12
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18182
|2941005
|
|
|12
|11746
|
Чет 12 бер, 2020 16:14
detec
|
|464
|195941
|
|