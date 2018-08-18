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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3444344534463447

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 120
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
17%
20
знизяться на 10-25%
33%
39
знизяться на 25%-50%
27%
32
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:42

  dir написав:
  vhata написав:
  dir написав:Объект висел около года без просмотров. Сегодня утром ему на карту бросили задаток. Дача в черте Киева, 10 соток, домик(не свежий). Я бы там круглогодично не проживал, но пара вроде собирается. 90к$. Шо вам сказать об этом обвале обвальном? Понятно, что этот вид недвижимости носит сезонный характер. Так что же прошлой весной не купили при неизменности цены!?
Подтвержаю именно такое движение в наших краях.

"Весна опять пришла и лучики тепла...."? А ещё почему?
потому что люди, потихоньку начинают прозревать. :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:54

Это навязчивая реклама загородных домиков по космическим ценам со всех дыр. Никто их не будет за такие деньги покупать. Крутелыки давно купили, даже скорей захватили участок и сами построили за наворованные деньги или солдатиков или зеков для этого использовали, а теперь уже подумывают, что и продать бы неплохо, а обычным людям с машиной те лишние 10 или 20 км от дачи до Киева до лампочки, они лучше отъедут чуть дальше и купят в разы дешевле. Так что думайТЕ.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:57

  vhata написав:
  dir написав:
  vhata написав: "Весна опять пришла и лучики тепла...."? А ещё почему?
потому что люди, потихоньку начинают прозревать. :)

Вкладываться надо только в загородную недвигу. Процесс деурбанизации не остановить. Соотношение между сельским и городским населением скоро вернется на уровень 18 века. Зачем все иметь в шаговой доступности, если до всего можно доехать всего за 1.5-2 часа?
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:00

И страшилки по поводу горящего Чернобыля оставьте детям, основной риск сейчас кроме карантина (будем надеяться, что он таки закончится) - это опять смена куррса страны с европейского вектора в дупу рашки (тогда будет как описывал аирмакс с Кубой). Тогда все, пиши пропали. Вот что главное, а финансовые проблемы - это временно.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:08

  hxbbgaf написав:а обычным людям с машиной те лишние 10 или 20 км от дачи до Киева до лампочки, они лучше отъедут чуть дальше


вот именно - я так и сделал - отьехал машиной 100+км, и отлично.

  hxbbgaf написав:И страшилки по поводу горящего Чернобыля оставьте детям, основной риск сейчас кроме карантина (будем надеяться, что он таки закончится) - это опять смена куррса страны с европейского вектора в дупу рашки (тогда будет как описывал аирмакс с Кубой). Тогда все, пиши пропали. Вот что главное, а финансовые проблемы - это временно.


Хабрахабр, вот не пойму, вам то что с той Рашки? Знаете, сколько курьер DHL (или где вы там работаете) зарабатывает в той же Москве?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:11

  investorkiev написав:
  hxbbgaf написав:а обычным людям с машиной те лишние 10 или 20 км от дачи до Киева до лампочки, они лучше отъедут чуть дальше


вот именно - я так и сделал - отьехал машиной 100+км, и отлично.

  hxbbgaf написав:И страшилки по поводу горящего Чернобыля оставьте детям, основной риск сейчас кроме карантина (будем надеяться, что он таки закончится) - это опять смена куррса страны с европейского вектора в дупу рашки (тогда будет как описывал аирмакс с Кубой). Тогда все, пиши пропали. Вот что главное, а финансовые проблемы - это временно.


Хабрахабр, вот не пойму, вам то что с той Рашки? Знаете, сколько курьер DHL (или где вы там работаете) зарабатывает в той же Москве?

А де ще там є життя:
Москва, Пітер, Новосибірск...?

І безвізу нема в ЄС.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:до всего можно доехать всего за 1.5-2 часа?
на моноколесе? по сельской дороге или обочине шоссе?
apollo
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  #<1 ... 3444344534463447
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