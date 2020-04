Додано: Пон 06 кві, 2020 13:11

investorkiev написав: hxbbgaf написав: а обычным людям с машиной те лишние 10 или 20 км от дачи до Киева до лампочки, они лучше отъедут чуть дальше а обычным людям с машиной те лишние 10 или 20 км от дачи до Киева до лампочки, они лучше отъедут чуть дальше



вот именно - я так и сделал - отьехал машиной 100+км, и отлично.



hxbbgaf написав: И страшилки по поводу горящего Чернобыля оставьте детям, основной риск сейчас кроме карантина (будем надеяться, что он таки закончится) - это опять смена куррса страны с европейского вектора в дупу рашки (тогда будет как описывал аирмакс с Кубой). Тогда все, пиши пропали. Вот что главное, а финансовые проблемы - это временно. И страшилки по поводу горящего Чернобыля оставьте детям, основной риск сейчас кроме карантина (будем надеяться, что он таки закончится) - это опять смена куррса страны с европейского вектора в дупу рашки (тогда будет как описывал аирмакс с Кубой). Тогда все, пиши пропали. Вот что главное, а финансовые проблемы - это временно.



Хабрахабр, вот не пойму, вам то что с той Рашки? Знаете, сколько курьер DHL (или где вы там работаете) зарабатывает в той же Москве? вот именно - я так и сделал - отьехал машиной 100+км, и отлично.Хабрахабр, вот не пойму, вам то что с той Рашки? Знаете, сколько курьер DHL (или где вы там работаете) зарабатывает в той же Москве?

А де ще там є життя:

Москва, Пітер, Новосибірск...?



І безвізу нема в ЄС. А де ще там є життя:Москва, Пітер, Новосибірск...?І безвізу нема в ЄС.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/