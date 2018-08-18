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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3445344634473448>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 120
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
17%
20
знизяться на 10-25%
33%
39
знизяться на 25%-50%
27%
32
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:42

  dir написав:
  vhata написав:
  dir написав:Объект висел около года без просмотров. Сегодня утром ему на карту бросили задаток. Дача в черте Киева, 10 соток, домик(не свежий). Я бы там круглогодично не проживал, но пара вроде собирается. 90к$. Шо вам сказать об этом обвале обвальном? Понятно, что этот вид недвижимости носит сезонный характер. Так что же прошлой весной не купили при неизменности цены!?
Подтвержаю именно такое движение в наших краях.

"Весна опять пришла и лучики тепла...."? А ещё почему?
потому что люди, потихоньку начинают прозревать. :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:54

Это навязчивая реклама загородных домиков по космическим ценам со всех дыр. Никто их не будет за такие деньги покупать. Крутелыки давно купили, даже скорей захватили участок и сами построили за наворованные деньги или солдатиков или зеков для этого использовали, а теперь уже подумывают, что и продать бы неплохо, а обычным людям с машиной те лишние 10 или 20 км от дачи до Киева до лампочки, они лучше отъедут чуть дальше и купят в разы дешевле. Так что думайТЕ.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:57

  vhata написав:
  dir написав:
  vhata написав: "Весна опять пришла и лучики тепла...."? А ещё почему?
потому что люди, потихоньку начинают прозревать. :)

Вкладываться надо только в загородную недвигу. Процесс деурбанизации не остановить. Соотношение между сельским и городским населением скоро вернется на уровень 18 века. Зачем все иметь в шаговой доступности, если до всего можно доехать всего за 1.5-2 часа?
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:до всего можно доехать всего за 1.5-2 часа?
на моноколесе? по сельской дороге или обочине шоссе?
apollo
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:46

  Trast написав:
  investorkiev написав:
Да конечно.
Сколько можно было купить на 10$ в 1861 году и сколько сейчас?


Влучно відповіли, але те, що до карантину купували за 100 доларів, після карантину буде коштувати 300.
Інфляція долара.
Тобто казка про пасивний прибуток ленлорду вмирає на очах.
Це самовтіха і не більше.
Що можна було придбати за 100 тис. доларів в 2001 році, 10 одинарок в Шевченсківському районі, зараз тільки 1 чи 1,5 однушкі, а через рік чи два ?
Тобто все це таке, має сенс, якщо грощі падають з неба або на більше клепки не вистачає.
Куди вкладати спитаєте?
Не відповім зараз, бо світовий карантин змусив мене замислитися ..

А якщо б карантину не було, то куди вкладати?
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:46

  apollo написав:
  airmax78 написав:до всего можно доехать всего за 1.5-2 часа?
на моноколесе? по сельской дороге или обочине шоссе?

Всегда было интересно, как оно, на моноколесе с пакетами продуктов :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:49

  Faceless написав:
  apollo написав:
  airmax78 написав:до всего можно доехать всего за 1.5-2 часа?
на моноколесе? по сельской дороге или обочине шоссе?

Всегда было интересно, как оно, на моноколесе с пакетами продуктов :mrgreen:


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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  dir написав:Дом ценен только тем, что отсутствуют конкурентные предложения. Сдаю физ. лицам в грн. Ценовой диапазон 20-25 кгрн. У нас, это у меня с супругой.

то есть Вы сдаёте не эконом-сегмент. Просить 2-5 тыс. скидки для такой квартиры-не серьёзно, не на последние снимают же. И есть варианты на 15-18 тыс в приличном состоянии( не знаю , правда, какой метраж и ко-во комнат в том, что сдаёте). Съехать не торгуясь всегда можно, если проблема с деньгами. В общем, люди с деньгами любят халяву.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:00

  hume написав:
  Хомякоид написав:Ну что, Киев на первом месте по заболеваниям.
Интересно, долго продержаться арендаторы после тотальной ж*** наподобие Италии или Испании. Думаю такая ситуация это вопрос времени.
В следующем месяце будет проблема сдать за коммуналь.

Шо там по Чабанам? за коммуналь, или как обычно повышаешь? :mrgreen:

так чабаны ж не Киев а оазис стабильного процветания)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/LakRCxdiEAM
Успешные эксперты говорят, что будет дешеветь.
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