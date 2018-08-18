Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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dir написав:Объект висел около года без просмотров. Сегодня утром ему на карту бросили задаток. Дача в черте Киева, 10 соток, домик(не свежий). Я бы там круглогодично не проживал, но пара вроде собирается. 90к$. Шо вам сказать об этом обвале обвальном? Понятно, что этот вид недвижимости носит сезонный характер. Так что же прошлой весной не купили при неизменности цены!?
Подтвержаю именно такое движение в наших краях.
"Весна опять пришла и лучики тепла...."? А ещё почему?
Это навязчивая реклама загородных домиков по космическим ценам со всех дыр. Никто их не будет за такие деньги покупать. Крутелыки давно купили, даже скорей захватили участок и сами построили за наворованные деньги или солдатиков или зеков для этого использовали, а теперь уже подумывают, что и продать бы неплохо, а обычным людям с машиной те лишние 10 или 20 км от дачи до Киева до лампочки, они лучше отъедут чуть дальше и купят в разы дешевле. Так что думайТЕ.
vhata написав: "Весна опять пришла и лучики тепла...."? А ещё почему?
потому что люди, потихоньку начинают прозревать.
Вкладываться надо только в загородную недвигу. Процесс деурбанизации не остановить. Соотношение между сельским и городским населением скоро вернется на уровень 18 века. Зачем все иметь в шаговой доступности, если до всего можно доехать всего за 1.5-2 часа?
investorkiev написав: Да конечно. Сколько можно было купить на 10$ в 1861 году и сколько сейчас?
Влучно відповіли, але те, що до карантину купували за 100 доларів, після карантину буде коштувати 300. Інфляція долара. Тобто казка про пасивний прибуток ленлорду вмирає на очах. Це самовтіха і не більше. Що можна було придбати за 100 тис. доларів в 2001 році, 10 одинарок в Шевченсківському районі, зараз тільки 1 чи 1,5 однушкі, а через рік чи два ? Тобто все це таке, має сенс, якщо грощі падають з неба або на більше клепки не вистачає. Куди вкладати спитаєте? Не відповім зараз, бо світовий карантин змусив мене замислитися ..
dir написав:Дом ценен только тем, что отсутствуют конкурентные предложения. Сдаю физ. лицам в грн. Ценовой диапазон 20-25 кгрн. У нас, это у меня с супругой.
то есть Вы сдаёте не эконом-сегмент. Просить 2-5 тыс. скидки для такой квартиры-не серьёзно, не на последние снимают же. И есть варианты на 15-18 тыс в приличном состоянии( не знаю , правда, какой метраж и ко-во комнат в том, что сдаёте). Съехать не торгуясь всегда можно, если проблема с деньгами. В общем, люди с деньгами любят халяву.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Хомякоид написав:Ну что, Киев на первом месте по заболеваниям. Интересно, долго продержаться арендаторы после тотальной ж*** наподобие Италии или Испании. Думаю такая ситуация это вопрос времени. В следующем месяце будет проблема сдать за коммуналь.
Шо там по Чабанам? за коммуналь, или как обычно повышаешь?
так чабаны ж не Киев а оазис стабильного процветания)
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