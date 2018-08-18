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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3445344634473448

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 121
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
17%
20
знизяться на 10-25%
32%
39
знизяться на 25%-50%
27%
33
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:12

  Faceless написав:
  apollo написав:
  airmax78 написав:до всего можно доехать всего за 1.5-2 часа?
на моноколесе? по сельской дороге или обочине шоссе?

Всегда было интересно, как оно, на моноколесе с пакетами продуктов :mrgreen:

Норм, кстати. Дело привычки. Вот на самокате с пакетами уже не поездишь. А на моноколесе - легко. Через 3-4-6 месяцев езды ты его ощущаешь как часть тела.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:12

  airmax78 написав:Вкладываться надо только в загородную недвигу. Процесс деурбанизации не остановить. Соотношение между сельским и городским населением скоро вернется на уровень 18 века. Зачем все иметь в шаговой доступности, если до всего можно доехать всего за 1.5-2 часа?


Та так і є ... Тільки бажано мати 2-3 машинки на сім"ю . Ну і на всякий випадок знайомого "драйвера" , сантехніка , та й взагалі майстра на всі руки ... . Якось розбалакався з місцевим сусідом ( він живе , а у мене хатка ) - про ціни ... Згадали одного , який хотів 80 штук баксів , давали 65 - не захотів . Зараз за 15 не може продати ... Стареньку хату , але з газом - з цегли продали оце зараз за 3000 баксів ... У 2012 - аналогічна була під 15000 ...
Для довідки - це 110 км від центру Києва ...
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:17

  Puente написав:
  airmax78 написав:Вкладываться надо только в загородную недвигу. Процесс деурбанизации не остановить. Соотношение между сельским и городским населением скоро вернется на уровень 18 века. Зачем все иметь в шаговой доступности, если до всего можно доехать всего за 1.5-2 часа?


Та так і є ... Тільки бажано мати 2-3 машинки на сім"ю . Ну і на всякий випадок знайомого "драйвера" , сантехніка , та й взагалі майстра на всі руки ... . Якось розбалакався з місцевим сусідом ( він живе , а у мене хатка ) - про ціни ... Згадали одного , який хотів 80 штук баксів , давали 65 - не захотів . Зараз за 15 не може продати ... Стареньку хату , але з газом - з цегли продали оце зараз за 3000 баксів ... У 2012 - аналогічна була під 15000 ...
Для довідки - це 110 км від центру Києва ...

Это просто люди еще не прозрели. Но уже начинают. Ведь в сутках 24 часа. 8 на сон. 3 на еду. Так почему бы из оставшихся 13 не выделить 2-3 на дорогу? Очень даже можно и нужно. А что еще 2-3 часа в день делать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:32

  airmax78 написав:Ведь в сутках 24 часа. 3 на еду. ?

Чего так много на еду?
Вы закладываете минимум 2 раза в день посещения ресторана со скатертями, на полноценные 2 смены блюд + апперитив + деджюстив?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:39

  airmax78 написав:
  Puente написав:
  airmax78 написав:Вкладываться надо только в загородную недвигу. Процесс деурбанизации не остановить. Соотношение между сельским и городским населением скоро вернется на уровень 18 века. Зачем все иметь в шаговой доступности, если до всего можно доехать всего за 1.5-2 часа?


Та так і є ... Тільки бажано мати 2-3 машинки на сім"ю . Ну і на всякий випадок знайомого "драйвера" , сантехніка , та й взагалі майстра на всі руки ... . Якось розбалакався з місцевим сусідом ( він живе , а у мене хатка ) - про ціни ... Згадали одного , який хотів 80 штук баксів , давали 65 - не захотів . Зараз за 15 не може продати ... Стареньку хату , але з газом - з цегли продали оце зараз за 3000 баксів ... У 2012 - аналогічна була під 15000 ...
Для довідки - це 110 км від центру Києва ...

Это просто люди еще не прозрели. Но уже начинают. Ведь в сутках 24 часа. 8 на сон. 3 на еду. Так почему бы из оставшихся 13 не выделить 2-3 на дорогу? Очень даже можно и нужно. А что еще 2-3 часа в день делать?

макс, до города іти максимум 5 хв, якщо це присадибна ділянка,
якщо десь на селі, то до півгодини...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 3445344634473448
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