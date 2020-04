Додано: Пон 06 кві, 2020 16:39

airmax78 написав: Puente написав: airmax78 написав: Вкладываться надо только в загородную недвигу. Процесс деурбанизации не остановить. Соотношение между сельским и городским населением скоро вернется на уровень 18 века. Зачем все иметь в шаговой доступности, если до всего можно доехать всего за 1.5-2 часа? Вкладываться надо только в загородную недвигу. Процесс деурбанизации не остановить. Соотношение между сельским и городским населением скоро вернется на уровень 18 века. Зачем все иметь в шаговой доступности, если до всего можно доехать всего за 1.5-2 часа?



Та так і є ... Тільки бажано мати 2-3 машинки на сім"ю . Ну і на всякий випадок знайомого "драйвера" , сантехніка , та й взагалі майстра на всі руки ... . Якось розбалакався з місцевим сусідом ( він живе , а у мене хатка ) - про ціни ... Згадали одного , який хотів 80 штук баксів , давали 65 - не захотів . Зараз за 15 не може продати ... Стареньку хату , але з газом - з цегли продали оце зараз за 3000 баксів ... У 2012 - аналогічна була під 15000 ...

Это просто люди еще не прозрели. Но уже начинают. Ведь в сутках 24 часа. 8 на сон. 3 на еду. Так почему бы из оставшихся 13 не выделить 2-3 на дорогу? Очень даже можно и нужно. А что еще 2-3 часа в день делать? Это просто люди еще не прозрели. Но уже начинают. Ведь в сутках 24 часа. 8 на сон. 3 на еду. Так почему бы из оставшихся 13 не выделить 2-3 на дорогу? Очень даже можно и нужно. А что еще 2-3 часа в день делать?

макс, до города іти максимум 5 хв, якщо це присадибна ділянка,

