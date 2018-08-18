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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3446344734483449

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 121
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
17%
20
знизяться на 10-25%
32%
39
знизяться на 25%-50%
27%
33
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

От у нас поки немає такої собі "культури" проживання в будинку замість квартири ... У нас окремо - квартира - і зовсім окремо - заміський будинок . Ну ще як варіант дача - у вигляди традиційної на 6 сотках , або хати в селі . Ну це -для любителів покопирсатися в землі .
А будинок просто як альтернатива квартирі - поки якось не дуже ... Те , що у нас будують - реально замаленькі . Ну що таке кілька десятків . чи навіть сотень будинків - по суті невелике село . Чи як у них - містечко ( аж на 238 мешканців ) ... Інфраструктурно взагалі ні до чого не прив"язано ... Повинно реально бути ціле місто - тисячі чи десятки тисяч будинків плюс вся інфраструктура . Тільки тоді це реально хороше місце для житла . Теперішні варіанти - так - понти - вкласти зайві гроші ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:34

  Puente написав:От у нас поки немає такої собі "культури" проживання в будинку замість квартири ... У нас окремо - квартира - і зовсім окремо - заміський будинок . Ну ще як варіант дача - у вигляди традиційної на 6 сотках , або хати в селі . Ну це -для любителів покопирсатися в землі .
А будинок просто як альтернатива квартирі - поки якось не дуже ... Те , що у нас будують - реально замаленькі . Ну що таке кілька десятків . чи навіть сотень будинків - по суті невелике село . Чи як у них - містечко ( аж на 238 мешканців ) ... Інфраструктурно взагалі ні до чого не прив"язано ... Повинно реально бути ціле місто - тисячі чи десятки тисяч будинків плюс вся інфраструктура . Тільки тоді це реально хороше місце для житла . Теперішні варіанти - так - понти - вкласти зайві гроші ...


Ти про Київ та великі міста.
Так як в райцентрах і смт. по іншому.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну смотрите, типичная картина: идет дорога через село. Дорога на 1.5 м выше уровня на котором находятся дома. Подходит такое село для загородной жизни? Однозначно нет. А как должно быть? Должна быть проложена дорога специально для коттеджного поселка, разведена по всему поселку, к каждому участку. Каждый участок должен быть обеспечен всеми коммуникациями ДО того как начнет строиться первый дом, чтобы потом никто ничего не перерывал по 20 раз. Дальше: желаетльно чтобы вся тяжелая техника не ездила по дорогам в городе. Это означает: либо дороги должны быть очень крепкими=дорогими, либо все дома должны быть построены сразу, после чего должны быть отремонтированы дороги и тяжелая техника уже не должна иметь доступа на территорию городка. В идеале строиться все должно по типовым проектам.
Теперь скажите мне где это все соблюдается? И какая там цена этих домов?
Вот и все.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:14

  airmax78 написав:Не знаю, говорить вам не говорить... Я сегодня таки купил кладовочку. Контрольный в голову КРЖН сделал. Пристегиваемся крепко и молимся.

скидку от допандемийной цены 30-50% дали?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:20

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Не знаю, говорить вам не говорить... Я сегодня таки купил кладовочку. Контрольный в голову КРЖН сделал. Пристегиваемся крепко и молимся.

скидку от допандемийной цены 30-50% дали?

Пытался выбить. Но, видимо то, что уже выбил было слишком. Сказали так: не хотите - не покупайте. Мы ее покупателю 160-метровой квартиры подарим. А т.к. таких кладовок там всего 2 и эта подходит мне лучше всего, то пришлось наступить на горло апокалипсису.
airmax78
 
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  #<1 ... 3446344734483449
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