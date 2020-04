Додано: Пон 06 кві, 2020 17:34

Puente написав: От у нас поки немає такої собі "культури" проживання в будинку замість квартири ... У нас окремо - квартира - і зовсім окремо - заміський будинок . Ну ще як варіант дача - у вигляди традиційної на 6 сотках , або хати в селі . Ну це -для любителів покопирсатися в землі .

А будинок просто як альтернатива квартирі - поки якось не дуже ... Те , що у нас будують - реально замаленькі . Ну що таке кілька десятків . чи навіть сотень будинків - по суті невелике село . Чи як у них - містечко ( аж на 238 мешканців ) ... Інфраструктурно взагалі ні до чого не прив"язано ... Повинно реально бути ціле місто - тисячі чи десятки тисяч будинків плюс вся інфраструктура . Тільки тоді це реально хороше місце для житла . Теперішні варіанти - так - понти - вкласти зайві гроші ... От у нас поки немає такої собі "культури" проживання в будинку замість квартири ... У нас окремо - квартира - і зовсім окремо - заміський будинок . Ну ще як варіант дача - у вигляди традиційної на 6 сотках , або хати в селі . Ну це -для любителів покопирсатися в землі .А будинок просто як альтернатива квартирі - поки якось не дуже ... Те , що у нас будують - реально замаленькі . Ну що таке кілька десятків . чи навіть сотень будинків - по суті невелике село . Чи як у них - містечко ( аж на 238 мешканців ) ... Інфраструктурно взагалі ні до чого не прив"язано ... Повинно реально бути ціле місто - тисячі чи десятки тисяч будинків плюс вся інфраструктура . Тільки тоді це реально хороше місце для житла . Теперішні варіанти - так - понти - вкласти зайві гроші ...



Ти про Київ та великі міста.

Так як в райцентрах і смт. по іншому. Ти про Київ та великі міста.Так як в райцентрах і смт. по іншому.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/