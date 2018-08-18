Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
От у нас поки немає такої собі "культури" проживання в будинку замість квартири ... У нас окремо - квартира - і зовсім окремо - заміський будинок . Ну ще як варіант дача - у вигляди традиційної на 6 сотках , або хати в селі . Ну це -для любителів покопирсатися в землі . А будинок просто як альтернатива квартирі - поки якось не дуже ... Те , що у нас будують - реально замаленькі . Ну що таке кілька десятків . чи навіть сотень будинків - по суті невелике село . Чи як у них - містечко ( аж на 238 мешканців ) ... Інфраструктурно взагалі ні до чого не прив"язано ... Повинно реально бути ціле місто - тисячі чи десятки тисяч будинків плюс вся інфраструктура . Тільки тоді це реально хороше місце для житла . Теперішні варіанти - так - понти - вкласти зайві гроші ...
Puente написав:От у нас поки немає такої собі "культури" проживання в будинку замість квартири ... У нас окремо - квартира - і зовсім окремо - заміський будинок . Ну ще як варіант дача - у вигляди традиційної на 6 сотках , або хати в селі . Ну це -для любителів покопирсатися в землі . А будинок просто як альтернатива квартирі - поки якось не дуже ... Те , що у нас будують - реально замаленькі . Ну що таке кілька десятків . чи навіть сотень будинків - по суті невелике село . Чи як у них - містечко ( аж на 238 мешканців ) ... Інфраструктурно взагалі ні до чого не прив"язано ... Повинно реально бути ціле місто - тисячі чи десятки тисяч будинків плюс вся інфраструктура . Тільки тоді це реально хороше місце для житла . Теперішні варіанти - так - понти - вкласти зайві гроші ...
Ти про Київ та великі міста. Так як в райцентрах і смт. по іншому.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Ну смотрите, типичная картина: идет дорога через село. Дорога на 1.5 м выше уровня на котором находятся дома. Подходит такое село для загородной жизни? Однозначно нет. А как должно быть? Должна быть проложена дорога специально для коттеджного поселка, разведена по всему поселку, к каждому участку. Каждый участок должен быть обеспечен всеми коммуникациями ДО того как начнет строиться первый дом, чтобы потом никто ничего не перерывал по 20 раз. Дальше: желаетльно чтобы вся тяжелая техника не ездила по дорогам в городе. Это означает: либо дороги должны быть очень крепкими=дорогими, либо все дома должны быть построены сразу, после чего должны быть отремонтированы дороги и тяжелая техника уже не должна иметь доступа на территорию городка. В идеале строиться все должно по типовым проектам. Теперь скажите мне где это все соблюдается? И какая там цена этих домов? Вот и все.
airmax78 написав:Не знаю, говорить вам не говорить... Я сегодня таки купил кладовочку. Контрольный в голову КРЖН сделал. Пристегиваемся крепко и молимся.
скидку от допандемийной цены 30-50% дали?
Пытался выбить. Но, видимо то, что уже выбил было слишком. Сказали так: не хотите - не покупайте. Мы ее покупателю 160-метровой квартиры подарим. А т.к. таких кладовок там всего 2 и эта подходит мне лучше всего, то пришлось наступить на горло апокалипсису.
Просматриваю ОЛХ. Наметилась стратегия у арендодателей на период карантина обещать любые скидки, но низкие цены в рекламе только на краткосрочную аренду. Хотите долгосрочный контракт, будем договариваться, поэтому арендаторам, при якобы дешевых ценах в рекламе, будет нелегко найти тех, кто готов будет зафиксировать их хотя бы на полгода, не говоря уже на год.
Vlad442 написав:Просматриваю ОЛХ. Наметилась стратегия у арендодателей на период карантина обещать любые скидки, но низкие цены в рекламе только на краткосрочную аренду. Хотите долгосрочный контракт, будем договариваться, поэтому арендаторам, при якобы дешевых ценах в рекламе, будет нелегко найти тех, кто готов будет зафиксировать их хотя бы на полгода, не говоря уже на год.
gonchik74 написав:Во-первых, S1 вроде не так давно сдали, может человек не успел сдать все свои 10-20 студий) Во-вторых - там вход был 30к, так что 10 прОцентов годовых на месте.
Вход на котловане был по 29 с лишним за 32 метровую студию. То есть вход около 35. Студии сдавались с ремонтами. Дом был сдан в конце прошлого года. Первая сдача обычно подчеркивается в объявлении, потому что идет немного дороже рынка. Рентабельность от цены котлована никто не считает.
Пост был не о тяжелой судьбе данного лендлорда, а как иллюстрация, что шаровые цены всегда сопровождаются припиской "на время карантина".