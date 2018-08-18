Додано: Пон 06 кві, 2020 17:57

Ну смотрите, типичная картина: идет дорога через село. Дорога на 1.5 м выше уровня на котором находятся дома. Подходит такое село для загородной жизни? Однозначно нет. А как должно быть? Должна быть проложена дорога специально для коттеджного поселка, разведена по всему поселку, к каждому участку. Каждый участок должен быть обеспечен всеми коммуникациями ДО того как начнет строиться первый дом, чтобы потом никто ничего не перерывал по 20 раз. Дальше: желаетльно чтобы вся тяжелая техника не ездила по дорогам в городе. Это означает: либо дороги должны быть очень крепкими=дорогими, либо все дома должны быть построены сразу, после чего должны быть отремонтированы дороги и тяжелая техника уже не должна иметь доступа на территорию городка. В идеале строиться все должно по типовым проектам.

Теперь скажите мне где это все соблюдается? И какая там цена этих домов?

Вот и все.