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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3447344834493450

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 121
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
17%
20
знизяться на 10-25%
32%
39
знизяться на 25%-50%
27%
33
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:38

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Не знаю, говорить вам не говорить... Я сегодня таки купил кладовочку. Контрольный в голову КРЖН сделал. Пристегиваемся крепко и молимся.


Ну все, быть обвалу цен. Сержик берегите каклету, раз такой индикатор высветлился, значит купите на Крещатике.

или в парадизе чабанчиков)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:42

  sg_comp написав:Кто еще не проголосовал? Интересно увидеть мнение людей, читающих эту ветку https://forms.gle/ZM17Q7bqAeN7siow6
Пока что кризиз 2020 побеждает кризиз 2014-2015
Зображення

Результаты опроса на 6 апреля:
Зображення
Две третьих голосовавших ожидает хуже последствий для экономики Украины от мирового кризиса и короновируса, чем кризис в 2014-2015. Посмотрим.

Напомню, что было в 2014-2015 годах:
- девальвация гривни больше чем в три раза
- обанкротилось 35 банков, которым НБУ выдавал рефинансирование. Фонд гарантирования должен был выплатить 32.5 млрд. грн. вкладчикам
- ВВП упал в два раза до 90 млрд.$
- ЗВР 6 млрд.$
- аннексия Крыма
- развязывание россией войны на востоке Украины: население в панике, разносят повестки, 10 тыс. погибших
- россия перекрыла импорт украинских продуктов питания
- украинские промышленные предприятия с рынком сбыта в россию в Ж*пе
- миллионы людей потеряли жилье, работу, сбережения
- цены на недвижимость стремительно падают: однушка в Патриотике на котловане стоила до 20 тыс.$
и т.д.

Кто еще хочет проголосовать? https://forms.gle/ZM17Q7bqAeN7siow6
sg_comp
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:14

  Vlad442 написав:Особенно впечатлило это частное объявление. У человека 5 свободных студий в S1.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 6;promoted
"Цена -50% на время карантина, есть 5 квартир на выбор!!!"

Интересно: 250 дол. - это уже с -50% или до?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:18

Аркада, Укрбуд, Столица? За стройкомпанию Столица взялась полиция. На землях, которые фигурируют в расследовании, ведется строительство микрорайона Варшавский микрорайон, в который деньги частных вкладчиков привлекаются еще на стадии строительства. Сейчас на сайте компании говорится о 15 введенных в эксплуатацию и 12 строящихся домах. Могут ли строительство быть арестовано в рамках расследования пока неизвестно. Пресс-служба компании «Столица Групп» ситуацию пока не комментирует.

Кто-то может прокоментировать?

https://vesti.ua/kiev/za-strojkompaniyu ... n_get_more
Forsh936
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

12 мая на работу, инфа сотка
Унуноктий
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