или в парадизе чабанчиков)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:38
или в парадизе чабанчиков)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:42
Результаты опроса на 6 апреля:
Две третьих голосовавших ожидает хуже последствий для экономики Украины от мирового кризиса и короновируса, чем кризис в 2014-2015. Посмотрим.
Напомню, что было в 2014-2015 годах:
- девальвация гривни больше чем в три раза
- обанкротилось 35 банков, которым НБУ выдавал рефинансирование. Фонд гарантирования должен был выплатить 32.5 млрд. грн. вкладчикам
- ВВП упал в два раза до 90 млрд.$
- ЗВР 6 млрд.$
- аннексия Крыма
- развязывание россией войны на востоке Украины: население в панике, разносят повестки, 10 тыс. погибших
- россия перекрыла импорт украинских продуктов питания
- украинские промышленные предприятия с рынком сбыта в россию в Ж*пе
- миллионы людей потеряли жилье, работу, сбережения
- цены на недвижимость стремительно падают: однушка в Патриотике на котловане стоила до 20 тыс.$
и т.д.
Кто еще хочет проголосовать?
Додано: Пон 06 кві, 2020 21:14
Интересно: 250 дол. - это уже с -50% или до?
Додано: Пон 06 кві, 2020 21:18
Аркада, Укрбуд, Столица? За стройкомпанию Столица взялась полиция. На землях, которые фигурируют в расследовании, ведется строительство микрорайона Варшавский микрорайон, в который деньги частных вкладчиков привлекаются еще на стадии строительства. Сейчас на сайте компании говорится о 15 введенных в эксплуатацию и 12 строящихся домах. Могут ли строительство быть арестовано в рамках расследования пока неизвестно. Пресс-служба компании «Столица Групп» ситуацию пока не комментирует.
Кто-то может прокоментировать?
Додано: Пон 06 кві, 2020 21:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
12 мая на работу, инфа сотка
|