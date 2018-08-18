Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sg_comp написав:Кто еще не проголосовал? Интересно увидеть мнение людей, читающих эту ветку https://forms.gle/ZM17Q7bqAeN7siow6 Пока что кризиз 2020 побеждает кризиз 2014-2015
Результаты опроса на 6 апреля:
Две третьих голосовавших ожидает хуже последствий для экономики Украины от мирового кризиса и короновируса, чем кризис в 2014-2015. Посмотрим.
Напомню, что было в 2014-2015 годах: - девальвация гривни больше чем в три раза - обанкротилось 35 банков, которым НБУ выдавал рефинансирование. Фонд гарантирования должен был выплатить 32.5 млрд. грн. вкладчикам - ВВП упал в два раза до 90 млрд.$ - ЗВР 6 млрд.$ - аннексия Крыма - развязывание россией войны на востоке Украины: население в панике, разносят повестки, 10 тыс. погибших - россия перекрыла импорт украинских продуктов питания - украинские промышленные предприятия с рынком сбыта в россию в Ж*пе - миллионы людей потеряли жилье, работу, сбережения - цены на недвижимость стремительно падают: однушка в Патриотике на котловане стоила до 20 тыс.$ и т.д.
Аркада, Укрбуд, Столица? За стройкомпанию Столица взялась полиция. На землях, которые фигурируют в расследовании, ведется строительство микрорайона Варшавский микрорайон, в который деньги частных вкладчиков привлекаются еще на стадии строительства. Сейчас на сайте компании говорится о 15 введенных в эксплуатацию и 12 строящихся домах. Могут ли строительство быть арестовано в рамках расследования пока неизвестно. Пресс-служба компании «Столица Групп» ситуацию пока не комментирует.
airmax78 написав:Не знаю, говорить вам не говорить... Я сегодня таки купил кладовочку. Контрольный в голову КРЖН сделал. Пристегиваемся крепко и молимся.
Ну все, быть обвалу цен. Сержик берегите каклету, раз такой индикатор высветлился, значит купите на Крещатике.
или в парадизе чабанчиков)
Вы мои чабанчики не трогайте. Осенью открывается школа во дворе. Еще один плюсик что-бы квартиранты держались за квартирко. Все таки двое школьников.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Forsh936 написав:Аркада, Укрбуд, Столица? За стройкомпанию Столица взялась полиция. На землях, которые фигурируют в расследовании, ведется строительство микрорайона Варшавский микрорайон, в который деньги частных вкладчиков привлекаются еще на стадии строительства. Сейчас на сайте компании говорится о 15 введенных в эксплуатацию и 12 строящихся домах. Могут ли строительство быть арестовано в рамках расследования пока неизвестно. Пресс-служба компании «Столица Групп» ситуацию пока не комментирует.
Vlad442 написав:Хотите долгосрочный контракт, будем договариваться, поэтому арендаторам, при якобы дешевых ценах в рекламе, будет нелегко найти тех, кто готов будет зафиксировать их хотя бы на полгода, не говоря уже на год.
одни просто не готов делать скидку, другие просто не могут оплатить Месяц простоя квартиры, дававшей 8000-это все равно, что её сдача на 4 мес,но по 6000. И в таком случае надо действительно решать-готвы или не готовы... получать деньги.
А тем временем, после новости о новых проблемах КГС, продолжаются проблемы у Столица групп
24 марта следователи Нацполиции провели более 10 обысков в фирмах группы строительных компаний "Столица", кот орую возглавляет предприниматель Влада Молчанова. Обыск прошел и в ее квартире.
Полицейские искали документы, касающиеся перехода сельскохозяйственных земель ГП "Пуща-Водица" в управление частных строительных компаний, в рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им при злоупотреблении служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия).
Как сообщали в 2016 году "Наші гроші", в 2008-2015 годах госпредприятие заключило ряд инвестиционных договоров, по которым передало под застройку более 200 гектаров в Подольском районе столицы. В ответ ГП "Пуща-Водица" получило имущественные права на 5% жилой площади объектов строительства.
По версии следствия, внесенные в дальнейшем изменения в вышеуказанные инвестиционные договора, свели их суть до сделок купли-продажи прав на квартиры по заниженной стоимости. Квартиры оценили только в 83,7 млн грн при их реальной рыночной стоимости - 470 млн грн. Таким образом, размер ущерба государству может превышать 380 млн грн.
Сейчас следствие, тянувшееся несколько лет, вошло в активную фазу. Изъяты документы, которые могут подтверждать сговор должностных лиц госпредприятия и руководителей частных фирм, управляемых Молчановой. Проведен ряд допросов и экспертиз. В деле фигурирует больше 20 фирм, основные из которых "Мартин", "Конкорд-ДС Плюс", "Каштановый город", "Датолит", "Оливер-Буд", "Ситибудсервис", "ИБК "Столица", "Столица", "Столица Групп".
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s