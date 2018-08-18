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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3448344934503451

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 122
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
32%
39
знизяться на 25%-50%
28%
34
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:40

  investorkiev написав:
  Forsh936 написав:Аркада, Укрбуд, Столица? За стройкомпанию Столица взялась полиция. На землях, которые фигурируют в расследовании, ведется строительство микрорайона Варшавский микрорайон, в который деньги частных вкладчиков привлекаются еще на стадии строительства. Сейчас на сайте компании говорится о 15 введенных в эксплуатацию и 12 строящихся домах. Могут ли строительство быть арестовано в рамках расследования пока неизвестно. Пресс-служба компании «Столица Групп» ситуацию пока не комментирует.

Кто-то может прокоментировать?

https://vesti.ua/kiev/za-strojkompaniyu ... n_get_more



Вау вау вау!!! Больше ада!!
Остановка Столицы сделает ситуацию на КРЖН еще интереснее!!
Нужно кнутом и палкой отбить у пересичного саму мысль лезть в котлован. Только вторичка, только хардкор!

"There can be only one"!(c) SAGA Development
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:42

  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:
  Хомякоид написав: Ну все, быть обвалу цен. Сержик берегите каклету, раз такой индикатор высветлился, значит купите на Крещатике.

или в парадизе чабанчиков)


Вы мои чабанчики не трогайте. Осенью открывается школа во дворе.
Еще один плюсик что-бы квартиранты держались за квартирко. Все таки двое школьников.

О как... Кругом зомбиапокалипсис и заколоченные окна, но в Чабанах как ни в чем ни бывало продолжают колбасить аренду.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Месяц простоя квартиры, дававшей 8000-это все равно, что её сдача на 4 мес,но по 6000. И в таком случае надо действительно решать-готвы или не готовы... получать деньги.
Получать деньги это упрощённый подход к делу. Уровень сдачи квартиры в аренду нельзя рассматривать в отрыве от амортизационных отчислений.Ну разве, что изрядно амортизированных. Те ладно, может и можно.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:49

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:На крыше Роял Тауэра и Тетриса 2 жильцы пасут коз.

в смысле "смотрят в бинокль на молоденьких девушек, проходящих по тротуару"

Сегодня наблюдаю хорошо забытое старое,на гора была выдана порция петросянческого остроумия и "юмора",наверное весь биткоин слил по 5000,а он рванул на 7,вот и крышу снесло у одного Ынвестора(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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