Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Forsh936 написав:Аркада, Укрбуд, Столица? За стройкомпанию Столица взялась полиция. На землях, которые фигурируют в расследовании, ведется строительство микрорайона Варшавский микрорайон, в который деньги частных вкладчиков привлекаются еще на стадии строительства. Сейчас на сайте компании говорится о 15 введенных в эксплуатацию и 12 строящихся домах. Могут ли строительство быть арестовано в рамках расследования пока неизвестно. Пресс-служба компании «Столица Групп» ситуацию пока не комментирует.
Serg-ik написав:Месяц простоя квартиры, дававшей 8000-это все равно, что её сдача на 4 мес,но по 6000. И в таком случае надо действительно решать-готвы или не готовы... получать деньги.
Получать деньги это упрощённый подход к делу. Уровень сдачи квартиры в аренду нельзя рассматривать в отрыве от амортизационных отчислений.Ну разве, что изрядно амортизированных. Те ладно, может и можно.