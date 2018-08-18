Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Forsh936 написав:Аркада, Укрбуд, Столица? За стройкомпанию Столица взялась полиция. На землях, которые фигурируют в расследовании, ведется строительство микрорайона Варшавский микрорайон, в который деньги частных вкладчиков привлекаются еще на стадии строительства. Сейчас на сайте компании говорится о 15 введенных в эксплуатацию и 12 строящихся домах. Могут ли строительство быть арестовано в рамках расследования пока неизвестно. Пресс-служба компании «Столица Групп» ситуацию пока не комментирует.
Serg-ik написав:Месяц простоя квартиры, дававшей 8000-это все равно, что её сдача на 4 мес,но по 6000. И в таком случае надо действительно решать-готвы или не готовы... получать деньги.
Получать деньги это упрощённый подход к делу. Уровень сдачи квартиры в аренду нельзя рассматривать в отрыве от амортизационных отчислений.Ну разве, что изрядно амортизированных. Те ладно, может и можно.
Думаю конкретный обвал начнется летом и продолжится в следующем году, предварительно набрав высоту после карантина для погружения. Уже аренда легла ниже плинтуса. Однушки в центре Киева с евроремонтом по 8-9 тыс выставляют.
Forsh936 написав:Аркада, Укрбуд, Столица? За стройкомпанию Столица взялась полиция. На землях, которые фигурируют в расследовании, ведется строительство микрорайона Варшавский микрорайон, в который деньги частных вкладчиков привлекаются еще на стадии строительства. Сейчас на сайте компании говорится о 15 введенных в эксплуатацию и 12 строящихся домах. Могут ли строительство быть арестовано в рамках расследования пока неизвестно. Пресс-служба компании «Столица Групп» ситуацию пока не комментирует.
Forsh936 написав:Аркада, Укрбуд, Столица? За стройкомпанию Столица взялась полиция. На землях, которые фигурируют в расследовании, ведется строительство микрорайона Варшавский микрорайон, в который деньги частных вкладчиков привлекаются еще на стадии строительства. Сейчас на сайте компании говорится о 15 введенных в эксплуатацию и 12 строящихся домах. Могут ли строительство быть арестовано в рамках расследования пока неизвестно. Пресс-служба компании «Столица Групп» ситуацию пока не комментирует.
Унуноктий написав:А вы не думаете что с окончанием карантина куча людей полезет в котлаваны?
думаю в котлованы в ближайшие месяцы не полезут даже те, кто туда обычно лезет. Не говоря уже о куче людей.
РАКЕТА таки затаилась и выжидает. Уверен мы еще увидим цены 2008 года.
Мне кажется Рокета вошла в пояс астероидов, но пока сумела притаиться за одним из них и держится в его гравитационном поле передавая сигналы SOS на Землю в виде объявлений о продаже Круши по 1800 за метр на ОЛХ. Скажу вам откровенно: на Земле такие сигналы могут понять неправильно.
dir написав:Получать деньги это упрощённый подход к делу. Уровень сдачи квартиры в аренду нельзя рассматривать в отрыве от амортизационных отчислений.Ну разве, что изрядно амортизированных. Те ладно, может и можно.
Амортизация повышенная из-за пересдач. Каждый убивает квартиру по своему, много портят во время переездов-обживаний. Если жили долгое время одни люди, достаточно восстановить несколько элементов, если арендаторы часто менялись, то повреждения более масштабные. Таким образом, если живут одни и те же люди, то дальнейшая амортизация незначительная. Если арендатор проживет лишний месяц или два, то амортизацией можно пренебречь.