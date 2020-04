Додано: Пон 06 кві, 2020 22:40

investorkiev написав: Forsh936 написав: Аркада, Укрбуд, Столица? За стройкомпанию Столица взялась полиция. На землях, которые фигурируют в расследовании, ведется строительство микрорайона Варшавский микрорайон, в который деньги частных вкладчиков привлекаются еще на стадии строительства. Сейчас на сайте компании говорится о 15 введенных в эксплуатацию и 12 строящихся домах. Могут ли строительство быть арестовано в рамках расследования пока неизвестно. Пресс-служба компании «Столица Групп» ситуацию пока не комментирует.



Кто-то может прокоментировать?



https://vesti.ua/kiev/za-strojkompaniyu ... n_get_more Аркада, Укрбуд, Столица? За стройкомпанию Столица взялась полиция. На землях, которые фигурируют в расследовании, ведется строительство микрорайона Варшавский микрорайон, в который деньги частных вкладчиков привлекаются еще на стадии строительства. Сейчас на сайте компании говорится о 15 введенных в эксплуатацию и 12 строящихся домах. Могут ли строительство быть арестовано в рамках расследования пока неизвестно. Пресс-служба компании «Столица Групп» ситуацию пока не комментирует.Кто-то может прокоментировать?





Вау вау вау!!! Больше ада!!

Остановка Столицы сделает ситуацию на КРЖН еще интереснее!!

Нужно кнутом и палкой отбить у пересичного саму мысль лезть в котлован. Только вторичка, только хардкор! Вау вау вау!!! Больше ада!!Остановка Столицы сделает ситуацию на КРЖН еще интереснее!!Нужно кнутом и палкой отбить у пересичного саму мысль лезть в котлован. Только вторичка, только хардкор!

"There can be only one"!(c) SAGA Development