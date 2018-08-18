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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 07 кві, 2020 00:18
Serg-ik написав: Vlad442 написав:
Хотите долгосрочный контракт, будем договариваться, поэтому арендаторам, при якобы дешевых ценах в рекламе, будет нелегко найти тех, кто готов будет зафиксировать их хотя бы на полгода, не говоря уже на год.
одни просто не готов делать скидку, другие просто не могут оплатить
Месяц простоя квартиры, дававшей 8000-это все равно, что её сдача на 4 мес,но по 6000. И в таком случае надо действительно решать-готвы или не готовы... получать деньги.
Если у человека доходы не упали, он будет платить 8 или торговаться, чтобы не платить дороже рынка. Если упали, будет торговаться и можно будет договориться, если упали в ноль, будет съезжать.
Нужно искать компромисс, потому что ни арендодателю простой не нужен, ни арендатору затраты на переезд. Если компромисса нет, то пересдавать квартиру, фиксируя ситуативно низкую цену надолго, смысла арендодателю нет.
Еще вы не учитываете, что тут не только арифметика, а и психология.
Можно сдать людям, которые, воспользовавшись ситуацией, захотят въехать в квартиру не по своим доходам. Потом, даже по истечению срока договора, повысить им оплату будет невозможно. Будет выезд и плохое расставание. В таком случае лучше простой.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 00:23
Vlad442 написав:
Еще вы не учитываете, что тут не только арифметика, а и психология.
Можно сдать людям, который, воспользовавшись ситуацией захочет въехать в квартиру не по своим доходам. Потом, даже по истечению срока договора, повысить им оплату будет невозможно. Будет выезд и плохое расставание. В таком случае лучше простой.
У меня одни такие заселились. Договор заключил на 6 месяцев, до осени. Наивный взгляд: ну вы же нам потом аренду не будете повышать?
Наивные.
Явно не готовы платить даже обычную рыночную цену февраля2020, не говоря уже о повышенной цене сентября2020, когда от уровня аренды уши должны в трубочку сворачиваться- арендодателям нужно будет «отбивать» простои и скидки весны, что-бы по итогам года выйти на приемлемую доходность.
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