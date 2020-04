Додано: Вів 07 кві, 2020 01:03

investorkiev написав: Proofy написав: Вашу логику не понять, то «отбивать» простои, то «Уверен мы еще увидим цены 2008 года»

Если корона по осени разбушуется, долго еще будете «отбивать» и цены если не 2008, то 2014 увидим. Все равно осенью может не быть улучшений.



В среднесрочной- РАКЕТА. Все предпосылки есть: с МВФ договариваются, курс не рванул, Уну говорит что карантин будет умеренно коротким, землю открыли к продаже и скорее всего под давлением уберут из закона все предохранители, стройки останавливаются и перезапуститься не смогут. В среднесрочной- РАКЕТА. Все предпосылки есть: с МВФ договариваются, курс не рванул, Уну говорит что карантин будет умеренно коротким, землю открыли к продаже и скорее всего под давлением уберут из закона все предохранители, стройки останавливаются и перезапуститься не смогут.



О как свежий воздух влияет на мозг. А ведь еще даже не сезон грибов... О как свежий воздух влияет на мозг. А ведь еще даже не сезон грибов...

