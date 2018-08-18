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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 07 кві, 2020 00:18
Serg-ik написав: Vlad442 написав:
Хотите долгосрочный контракт, будем договариваться, поэтому арендаторам, при якобы дешевых ценах в рекламе, будет нелегко найти тех, кто готов будет зафиксировать их хотя бы на полгода, не говоря уже на год.
одни просто не готов делать скидку, другие просто не могут оплатить
Месяц простоя квартиры, дававшей 8000-это все равно, что её сдача на 4 мес,но по 6000. И в таком случае надо действительно решать-готвы или не готовы... получать деньги.
Если у человека доходы не упали, он будет платить 8 или торговаться, чтобы не платить дороже рынка. Если упали, будет торговаться и можно будет договориться, если упали в ноль, будет съезжать.
Нужно искать компромисс, потому что ни арендодателю простой не нужен, ни арендатору затраты на переезд. Если компромисса нет, то пересдавать квартиру, фиксируя ситуативно низкую цену надолго, смысла арендодателю нет.
Еще вы не учитываете, что тут не только арифметика, а и психология.
Можно сдать людям, которые, воспользовавшись ситуацией, захотят въехать в квартиру не по своим доходам. Потом, даже по истечению срока договора, повысить им оплату будет невозможно. Будет выезд и плохое расставание. В таком случае лучше простой.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 00:23
Vlad442 написав:
Еще вы не учитываете, что тут не только арифметика, а и психология.
Можно сдать людям, который, воспользовавшись ситуацией захочет въехать в квартиру не по своим доходам. Потом, даже по истечению срока договора, повысить им оплату будет невозможно. Будет выезд и плохое расставание. В таком случае лучше простой.
У меня одни такие заселились. Договор заключил на 6 месяцев, до осени. Наивный взгляд: ну вы же нам потом аренду не будете повышать?
Наивные.
Явно не готовы платить даже обычную рыночную цену февраля2020, не говоря уже о повышенной цене сентября2020, когда от уровня аренды уши должны в трубочку сворачиваться- арендодателям нужно будет «отбивать» простои и скидки весны, что-бы по итогам года выйти на приемлемую доходность.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 00:43
investorkiev написав: Vlad442 написав:
Еще вы не учитываете, что тут не только арифметика, а и психология.
Можно сдать людям, который, воспользовавшись ситуацией захочет въехать в квартиру не по своим доходам. Потом, даже по истечению срока договора, повысить им оплату будет невозможно. Будет выезд и плохое расставание. В таком случае лучше простой.
У меня одни такие заселились. Договор заключил на 6 месяцев, до осени. Наивный взгляд: ну вы же нам потом аренду не будете повышать?
Наивные.
Явно не готовы платить даже обычную рыночную цену февраля2020, не говоря уже о повышенной цене сентября2020, когда от уровня аренды уши должны в трубочку сворачиваться- арендодателям нужно будет «отбивать» простои и скидки весны, что-бы по итогам года выйти на приемлемую доходность.
Вашу логику не понять, то «отбивать» простои, то «Уверен мы еще увидим цены 2008 года»
Если корона по осени разбушуется, долго еще будете «отбивать» и цены если не 2008, то 2014 увидим. Все равно осенью может не быть улучшений.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 00:46
Vlad442 написав:
Можно сдать людям, которые, воспользовавшись ситуацией, захотят въехать в квартиру не по своим доходам. Потом, даже по истечению срока договора, повысить им оплату будет невозможно.
почему невозможно? устный договор о возможном повышении не возымеет силу?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Вів 07 кві, 2020 00:51
Proofy написав: investorkiev написав: Vlad442 написав:
Еще вы не учитываете, что тут не только арифметика, а и психология.
Можно сдать людям, который, воспользовавшись ситуацией захочет въехать в квартиру не по своим доходам. Потом, даже по истечению срока договора, повысить им оплату будет невозможно. Будет выезд и плохое расставание. В таком случае лучше простой.
У меня одни такие заселились. Договор заключил на 6 месяцев, до осени. Наивный взгляд: ну вы же нам потом аренду не будете повышать?
Наивные.
Явно не готовы платить даже обычную рыночную цену февраля2020, не говоря уже о повышенной цене сентября2020, когда от уровня аренды уши должны в трубочку сворачиваться- арендодателям нужно будет «отбивать» простои и скидки весны, что-бы по итогам года выйти на приемлемую доходность.
Вашу логику не понять, то «отбивать» простои, то «Уверен мы еще увидим цены 2008 года»
Если корона по осени разбушуется, долго еще будете «отбивать» и цены если не 2008, то 2014 увидим. Все равно осенью может не быть улучшений.
Вы вообще понимаете что такое текущая ситуация и что такое среднесрочная перспектива?
В текущей ситуации у нас карантин и падение.
В среднесрочной- РАКЕТА. Все предпосылки есть: с МВФ договариваются, курс не рванул, Уну говорит что карантин будет умеренно коротким, землю открыли к продаже и скорее всего под давлением уберут из закона все предохранители, стройки останавливаются и перезапуститься не смогут.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 01:03
investorkiev написав: Proofy написав:
Вашу логику не понять, то «отбивать» простои, то «Уверен мы еще увидим цены 2008 года»
Если корона по осени разбушуется, долго еще будете «отбивать» и цены если не 2008, то 2014 увидим. Все равно осенью может не быть улучшений.
В среднесрочной- РАКЕТА. Все предпосылки есть: с МВФ договариваются, курс не рванул, Уну говорит что карантин будет умеренно коротким, землю открыли к продаже и скорее всего под давлением уберут из закона все предохранители, стройки останавливаются и перезапуститься не смогут.
О как свежий воздух влияет на мозг. А ведь еще даже не сезон грибов...
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Додано: Вів 07 кві, 2020 01:07
investorkiev написав: Vlad442 написав:
Еще вы не учитываете, что тут не только арифметика, а и психология.
Можно сдать людям, который, воспользовавшись ситуацией захочет въехать в квартиру не по своим доходам. Потом, даже по истечению срока договора, повысить им оплату будет невозможно. Будет выезд и плохое расставание. В таком случае лучше простой.
У меня одни такие заселились. Договор заключил на 6 месяцев, до осени. Наивный взгляд: ну вы же нам потом аренду не будете повышать?
Наивные.
Явно не готовы платить даже обычную рыночную цену февраля2020, не говоря уже о повышенной цене сентября2020, когда от уровня аренды уши должны в трубочку сворачиваться- арендодателям нужно будет «отбивать» простои и скидки весны, что-бы по итогам года выйти на приемлемую доходность.
Не забывайте про ад для лендлордов, Трибека.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 01:41
Vlad442 написав:
Однушек в Эврике по реальной цене нет (только та зеленая с ремонтом якобы на 25 за 69, ссылку на которую я когда-то давал), а неплохую трешку с ремонтом от застройщика по 1 тыс за метр увидел. Раньше таких предложений не было.
Как по мне неплохая цена за такое расположение и с ремонтом.
Еще видел Парклэнд за 900 с лишним за метр, это без ремонта и дальний в 4х этажке, по сравнению с этим Эврика хороша.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Вів 07 кві, 2020 01:49
investorkiev написав:
Вы вообще понимаете что такое текущая ситуация и что такое среднесрочная перспектива?
В текущей ситуации у нас карантин и падение.
В среднесрочной- РАКЕТА. Все предпосылки есть: с МВФ договариваются, курс не рванул, Уну говорит что карантин будет умеренно коротким, землю открыли к продаже и скорее всего под давлением уберут из закона все предохранители, стройки останавливаются и перезапуститься не смогут.
ну тут или 2 человека или раздвоение личности.
карантин, вероятно, закончат к средине мая (как примут все нужные законы так и сразу - это сейчас юзают все политики в мире для своих интересов). а вот что делать с долгами, экономикой и мировым кризисом? учитываем, что у штурвала нашего корабля в лучшем случае машинист, а в худшем кочегар.
к осени ппц будет в самом разгаре и про повышение аренды (как и про цены и зп даже на нынешнем уровне) можно только мечтать.
зы. мое предложение забиться на вискарь по поводу бакса по 40 уже в этом году пока в силе. только приз - у нейтрального лица, у макса, например. (он с победителем его и выпьет
)
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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