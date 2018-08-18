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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 07 кві, 2020 04:56
striped написав: rjkz написав:
Как ни странно, но Зе поступил намного умнее и расторопней, чем Трамп.
Все то можно сдеалть в украинских реалиях против короны - карантин. Жестокий карантин.
И как тут не вспомнить, что Рейган тоже не был рожден Президентом, но на СССР точку поставил.
Ну если пустить в страну 150 тыс, продержав их плотненько рядом друг с другом под границей сутки это "Жестокий карантин", а делая в сутки 200 тестов и показывая смешную статистику это "намного умнее", то я даже боюсь следующего ассиметричного ответа Зе на трамповские 1200 долл каждому...
Давайте мухи отдельно от котлет.
Флайман погнал на Зе за карантин, я ответил. То что Зе возвращает заробитчан в Украину - "бурно одобрямс". То что исполнение подвело - факт. Это вина Зе или исполнителей? То, что туристы прорывались через кордоны нацгвардии - вина Зе или вильнолюдей?
Или он должен был все сам делать и каждого отлавливать?
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Додано: Вів 07 кві, 2020 08:33
rjkz написав: striped написав: rjkz написав:
Как ни странно, но Зе поступил намного умнее и расторопней, чем Трамп.
Все то можно сдеалть в украинских реалиях против короны - карантин. Жестокий карантин.
И как тут не вспомнить, что Рейган тоже не был рожден Президентом, но на СССР точку поставил.
Ну если пустить в страну 150 тыс, продержав их плотненько рядом друг с другом под границей сутки это "Жестокий карантин", а делая в сутки 200 тестов и показывая смешную статистику это "намного умнее", то я даже боюсь следующего ассиметричного ответа Зе на трамповские 1200 долл каждому...
Давайте мухи отдельно от котлет.
Флайман погнал на Зе за карантин, я ответил. То что Зе возвращает заробитчан в Украину - "бурно одобрямс". То что исполнение подвело - факт. Это вина Зе или исполнителей? То, что туристы прорывались через кордоны нацгвардии - вина Зе или вильнолюдей?
Или он должен был все сам делать и каждого отлавливать?
не за карантин, а за "відсутність раціональних дій на загально-суспільну користь"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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