Как ни странно, но Зе поступил намного умнее и расторопней, чем Трамп.

Все то можно сдеалть в украинских реалиях против короны - карантин. Жестокий карантин.

Ну если пустить в страну 150 тыс, продержав их плотненько рядом друг с другом под границей сутки это "Жестокий карантин", а делая в сутки 200 тестов и показывая смешную статистику это "намного умнее", то я даже боюсь следующего ассиметричного ответа Зе на трамповские 1200 долл каждому...



Давайте мухи отдельно от котлет.

Флайман погнал на Зе за карантин, я ответил. То что Зе возвращает заробитчан в Украину - "бурно одобрямс". То что исполнение подвело - факт. Это вина Зе или исполнителей? То, что туристы прорывались через кордоны нацгвардии - вина Зе или вильнолюдей?



Давайте мухи отдельно от котлет.Флайман погнал на Зе за карантин, я ответил. То что Зе возвращает заробитчан в Украину - "бурно одобрямс". То что исполнение подвело - факт. Это вина Зе или исполнителей? То, что туристы прорывались через кордоны нацгвардии - вина Зе или вильнолюдей?Или он должен был все сам делать и каждого отлавливать?

не за карантин, а за "відсутність раціональних дій на загально-суспільну користь" не за карантин, а за "відсутність раціональних дій на загально-суспільну користь"

