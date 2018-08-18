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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3451345234533454>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 122
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
32%
39
знизяться на 25%-50%
28%
34
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 04:56

  striped написав:
  rjkz написав:
Как ни странно, но Зе поступил намного умнее и расторопней, чем Трамп.
Все то можно сдеалть в украинских реалиях против короны - карантин. Жестокий карантин.
И как тут не вспомнить, что Рейган тоже не был рожден Президентом, но на СССР точку поставил.


Ну если пустить в страну 150 тыс, продержав их плотненько рядом друг с другом под границей сутки это "Жестокий карантин", а делая в сутки 200 тестов и показывая смешную статистику это "намного умнее", то я даже боюсь следующего ассиметричного ответа Зе на трамповские 1200 долл каждому...


Давайте мухи отдельно от котлет.
Флайман погнал на Зе за карантин, я ответил. То что Зе возвращает заробитчан в Украину - "бурно одобрямс". То что исполнение подвело - факт. Это вина Зе или исполнителей? То, что туристы прорывались через кордоны нацгвардии - вина Зе или вильнолюдей?

Или он должен был все сам делать и каждого отлавливать?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 08:33

  rjkz написав:
  striped написав:
  rjkz написав:
Как ни странно, но Зе поступил намного умнее и расторопней, чем Трамп.
Все то можно сдеалть в украинских реалиях против короны - карантин. Жестокий карантин.
И как тут не вспомнить, что Рейган тоже не был рожден Президентом, но на СССР точку поставил.


Ну если пустить в страну 150 тыс, продержав их плотненько рядом друг с другом под границей сутки это "Жестокий карантин", а делая в сутки 200 тестов и показывая смешную статистику это "намного умнее", то я даже боюсь следующего ассиметричного ответа Зе на трамповские 1200 долл каждому...


Давайте мухи отдельно от котлет.
Флайман погнал на Зе за карантин, я ответил. То что Зе возвращает заробитчан в Украину - "бурно одобрямс". То что исполнение подвело - факт. Это вина Зе или исполнителей? То, что туристы прорывались через кордоны нацгвардии - вина Зе или вильнолюдей?

Или он должен был все сам делать и каждого отлавливать?

не за карантин, а за "відсутність раціональних дій на загально-суспільну користь"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 09:39

  rjkz написав:
Давайте мухи отдельно от котлет.
Флайман погнал на Зе за карантин, я ответил. То что Зе возвращает заробитчан в Украину - "бурно одобрямс". То что исполнение подвело - факт. Это вина Зе или исполнителей? То, что туристы прорывались через кордоны нацгвардии - вина Зе или вильнолюдей?

Или он должен был все сам делать и каждого отлавливать?


Давайте мухи от котлет. "Возвращает заробитчан", говорите? Каким образом? Создал рабочие места, показал, что на родине они смогут зарабатывать столько же, но без стресса и рядом с родными? Дал жилье, кредиты на открытие своего бизнеса?

"Исполнение подвело"? Мне лень вспоминать все его "в течении 2х недель исполнить и доложить", но самое свежее - это пенсионерам по 1000 до 1 апреля. Хоть кто-то из "исполнителей" понес ответственность за неисполнение? Так кто в итоге виноват?

"Туристы прорывались" - а Вы бы не прорывались если бы Вам сказали, что с сегодня на завтра закроют границу и Вы тупо домой не попадете, где Вас так "ждут" ??? А как Вас ждут показали не вильнолюди, а их земляки - начиная с Санжар, продолжая Борисполем и Козацким, а заканчивая... количеством коек в Александровской.

По теме - рынок КРЖН - это пузырь (хоть и вынужденный - из-за отсутствия механизмов для инвестирования, но пузырь). Потому все наши обсуждения ракеты могут касаться лишь уровней ниже уровня Днепра - как быстро Ракета Трибеки станет Подлодкой Франта и не потребуется ли дноуглубление для дальнейшего ее движения.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 09:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вот думаю об уровнях поддержки - по идее это докарантинный уровень областного центра со сбалансированным спросом/предложением плюс премия за то, что это все же столица с туризмом и посольствами.
Но вот какой город выбрать? Львов - перегретый деньгами заробитчан и туристами. Одесса - перегретый из-за потери Крыма "курорт". Днепр - его поддержали переселенцы хорошо. Харьков - нет мыслей, но близость границы тоже не делает его релевантным. Винница - там студенты иностранцы. Житомир, Черкассы?
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:к осени ппц будет в самом разгаре и про повышение аренды (как и про цены и зп даже на нынешнем уровне) можно только мечтать.

вообще интересный момент
Повышение в сентябре связано с наплывом студентов
в этом году:
-в вузы едут рождённые в 2002-2003 г.г, то есть из провальных годов по рождаемости, рождённые до Юлиного пособия
-непонятка с тестированием, то есть с основанием поступления в ВУЗ
-если с тестированием -ОК. то непонятка с результатами, поскольку учёба в доме-это отсутствие дисциплины, потеря формы. Не сдал-не поехал в Киев
-возможные финансовые проблемы у родителей будущих студентов из-за карантина

Лендлорды грустнеют и в декабре выставляют на продажу)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Та ми всі живемо в часі якихось неперервних змін . І ціни коливаються туди-сюди вже багато разів . Хто хотів купити - і мав хоч трохи за що - вже купив . Хто не купив - так і буде думати - чи не буде ще падіння ... Нічого нового ... А після всіх оцих світових карантинів буде значно серйозніше мінятися світ . Може отакий туризм в екзотичні країни занепаде - і почне розвиватися місцевий - що призведе до розвитку дрібних населених пунктів з якимись туристичними принадами ...
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:17

  striped написав:как быстро Ракета Трибеки станет Подлодкой Франта и не потребуется ли дноуглубление для дальнейшего ее движения.


  striped написав:Я вот думаю об уровнях поддержки - по идее это докарантинный уровень областного центра со сбалансированным спросом/предложением плюс премия за то, что это все же столица с туризмом и посольствами.
Но вот какой город выбрать? Львов - перегретый деньгами заробитчан и туристами. Одесса - перегретый из-за потери Крыма "курорт". Днепр - его поддержали переселенцы хорошо. Харьков - нет мыслей, но близость границы тоже не делает его релевантным. Винница - там студенты иностранцы. Житомир, Черкассы?


Хто небудь розпише статистику середньокиївської ЗП по рокам? В доларах? За останні 20 років? Я наклав би ці дані на графік цін КРЖН (на прикладі 2к "хрущовки" біля метро, не в центрі і не самої "вбитої"). Було би наглядно і гарно для розуміння ситуації.


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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зарплата нерелевантна. Статистика зарплат не отражает уровня реальных доходов, квартиры как инвестицию покупают всякие коррупционеры средней руки, не доросшие до активного бизнеса за рубежом (типа Ставицкого).
И себестоимость строительства нерелевантна, особенно в Киеве. Потому что вышедшим массово на рынок после эпидемии наследным хрущам будет все равно на эту себестоимость.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:30

  striped написав:
  rjkz написав:
Давайте мухи отдельно от котлет.
Флайман погнал на Зе за карантин, я ответил. То что Зе возвращает заробитчан в Украину - "бурно одобрямс". То что исполнение подвело - факт. Это вина Зе или исполнителей? То, что туристы прорывались через кордоны нацгвардии - вина Зе или вильнолюдей?

Или он должен был все сам делать и каждого отлавливать?


Давайте мухи от котлет. "Возвращает заробитчан", говорите? Каким образом? Создал рабочие места, показал, что на родине они смогут зарабатывать столько же, но без стресса и рядом с родными? Дал жилье, кредиты на открытие своего бизнеса?

"Исполнение подвело"? Мне лень вспоминать все его "в течении 2х недель исполнить и доложить", но самое свежее - это пенсионерам по 1000 до 1 апреля. Хоть кто-то из "исполнителей" понес ответственность за неисполнение? Так кто в итоге виноват?

"Туристы прорывались" - а Вы бы не прорывались если бы Вам сказали, что с сегодня на завтра закроют границу и Вы тупо домой не попадете, где Вас так "ждут" ??? А как Вас ждут показали не вильнолюди, а их земляки - начиная с Санжар, продолжая Борисполем и Козацким, а заканчивая... количеством коек в Александровской.

По теме - рынок КРЖН - это пузырь (хоть и вынужденный - из-за отсутствия механизмов для инвестирования, но пузырь). Потому все наши обсуждения ракеты могут касаться лишь уровней ниже уровня Днепра - как быстро Ракета Трибеки станет Подлодкой Франта и не потребуется ли дноуглубление для дальнейшего ее движения.

Собственно можно ещё много всего дополнить про гениального управленца Зе, но стоит ли, посыл понятен... Провал по всем фронтам, особенно по кадровому подбору, поэтому и лажает исполнение

Единственное не соглашусь с пузырём. Цены где то чуть выше дна (крушу за 1500 сюда не приобщать). Возможна стагнация со сползанием цен на откровенное гвно. Ведь если круша взлетела да 1800, то центр по прежнему болтается в районе 2х
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:33

  striped написав:Я вот думаю об уровнях поддержки - по идее это докарантинный уровень областного центра со сбалансированным спросом/предложением плюс премия за то, что это все же столица с туризмом и посольствами.
Но вот какой город выбрать? Львов - перегретый деньгами заробитчан и туристами. Одесса - перегретый из-за потери Крыма "курорт". Днепр - его поддержали переселенцы хорошо. Харьков - нет мыслей, но близость границы тоже не делает его релевантным. Винница - там студенты иностранцы. Житомир, Черкассы?

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