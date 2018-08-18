Додано: Вів 07 кві, 2020 09:39

rjkz написав:

Давайте мухи отдельно от котлет.

Флайман погнал на Зе за карантин, я ответил. То что Зе возвращает заробитчан в Украину - "бурно одобрямс". То что исполнение подвело - факт. Это вина Зе или исполнителей? То, что туристы прорывались через кордоны нацгвардии - вина Зе или вильнолюдей?



Или он должен был все сам делать и каждого отлавливать? Давайте мухи отдельно от котлет.Флайман погнал на Зе за карантин, я ответил. То что Зе возвращает заробитчан в Украину - "бурно одобрямс". То что исполнение подвело - факт. Это вина Зе или исполнителей? То, что туристы прорывались через кордоны нацгвардии - вина Зе или вильнолюдей?Или он должен был все сам делать и каждого отлавливать?

Давайте мухи от котлет. "Возвращает заробитчан", говорите? Каким образом? Создал рабочие места, показал, что на родине они смогут зарабатывать столько же, но без стресса и рядом с родными? Дал жилье, кредиты на открытие своего бизнеса?"Исполнение подвело"? Мне лень вспоминать все его "в течении 2х недель исполнить и доложить", но самое свежее - это пенсионерам по 1000 до 1 апреля. Хоть кто-то из "исполнителей" понес ответственность за неисполнение? Так кто в итоге виноват?"Туристы прорывались" - а Вы бы не прорывались если бы Вам сказали, что с сегодня на завтра закроют границу и Вы тупо домой не попадете, где Вас так "ждут" ??? А как Вас ждут показали не вильнолюди, а их земляки - начиная с Санжар, продолжая Борисполем и Козацким, а заканчивая... количеством коек в Александровской.По теме - рынок КРЖН - это пузырь (хоть и вынужденный - из-за отсутствия механизмов для инвестирования, но пузырь). Потому все наши обсуждения ракеты могут касаться лишь уровней ниже уровня Днепра - как быстро Ракета Трибеки станет Подлодкой Франта и не потребуется ли дноуглубление для дальнейшего ее движения.