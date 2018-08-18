RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3451345234533454

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 122
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
32%
39
знизяться на 25%-50%
28%
34
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Круша для архітекта, фу-фу.
Джунам на сміх.
Тетріс маст хев.

Взагаліто в парадигмі КАНу Тетріс то для пузатих дядьок з бізнесу, а от для орхітектів та джунів - Юніт сіті)
Santehnik
 
Повідомлень: 309
З нами з: 17.05.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пузырь потому что:
- недвижка используется коррупционерами для легализации своих "доходов"
- после падения ставок на депозиты часть денег перетекла в такой вид получения доходов
- пока нет налогообложения и это стимулирует вкладывать деньги именно сюда
- разгон застройщиками "бизнес-идеи" о "квартирке под сдачу как собственном пенсионном фонде"
- отсутствие альтернативы для инвестиций сумм, эквивалентных "кавалирке" - фондовый рынок умер, паевые инвестиционные фонды в нашей стране отлично прошли по пути МММ - теперь все покупают луковицы тюльпанов
striped
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 10.12.08
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:48

  hume написав:Единственное не соглашусь с пузырём. Цены где то чуть выше дна


Зараз ціни київської "вторинки" - на рівні 2004-2005 років.
Тобто фактично 15 років економіка не розвивалась!

Тому немає ніякого пузира.
Проте негативна демографія, примітивна економіка і паскудне держ.управління - показують чіткий ефект.

  Frant написав:
  striped написав:как быстро Ракета Трибеки станет Подлодкой Франта и не потребуется ли дноуглубление для дальнейшего ее движения.



Хто небудь розпише статистику середньокиївської ЗП по рокам? В доларах? За останні 20 років? Я наклав би ці дані на графік цін КРЖН (на прикладі 2к "хрущовки" біля метро, не в центрі і не самої "вбитої"). Було би наглядно і гарно для розуміння ситуації.

Зображення
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21256
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 2180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:04

  hume написав:
Единственное не соглашусь с пузырём. Цены где то чуть выше дна (крушу за 1500 сюда не приобщать). Возможна стагнация со сползанием цен на откровенное гвно. Ведь если круша взлетела да 1800, то центр по прежнему болтается в районе 2х

Крушам красна ціна $500 м2, з ремонтом.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18328
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1043 раз.
Подякували: 1195 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3451345234533454
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: drabych_orysia, Santehnik і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1819, 1820, 1821
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18201 2943518
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 08:18
miner
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
12 11760
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 16:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
464 195966
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 20:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.