Взагаліто в парадигмі КАНу Тетріс то для пузатих дядьок з бізнесу, а от для орхітектів та джунів - Юніт сіті)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пузырь потому что:
- недвижка используется коррупционерами для легализации своих "доходов"
- после падения ставок на депозиты часть денег перетекла в такой вид получения доходов
- пока нет налогообложения и это стимулирует вкладывать деньги именно сюда
- разгон застройщиками "бизнес-идеи" о "квартирке под сдачу как собственном пенсионном фонде"
- отсутствие альтернативы для инвестиций сумм, эквивалентных "кавалирке" - фондовый рынок умер, паевые инвестиционные фонды в нашей стране отлично прошли по пути МММ - теперь все покупают луковицы тюльпанов
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:48
Зараз ціни київської "вторинки" - на рівні 2004-2005 років.
Тобто фактично 15 років економіка не розвивалась!
Тому немає ніякого пузира.
Проте негативна демографія, примітивна економіка і паскудне держ.управління - показують чіткий ефект.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 07 кві, 2020 11:04
Крушам красна ціна $500 м2, з ремонтом.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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