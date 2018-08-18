Додано: Вів 07 кві, 2020 11:45

Proofy написав: hume написав: Единственное не соглашусь с пузырём. Цены где то чуть выше дна (крушу за 1500 сюда не приобщать). Возможна стагнация со сползанием цен на откровенное гвно. Единственное не соглашусь с пузырём. Цены где то чуть выше дна (крушу за 1500 сюда не приобщать). Возможна стагнация со сползанием цен на откровенное гвно. А Позняки по 60-70 тыщ, со сданным ремонтом, это не пузырь? Здесь кидали ссылку на таку хату, 68тыс. А Позняки по 60-70 тыщ, со сданным ремонтом, это не пузырь? Здесь кидали ссылку на таку хату, 68тыс.

Я же в цитируемом сообщении сказал, что круша по 1800 не считается. Но, теперь вопрос для размышления, сколько должна стоить квартира в новом доме, сновым ремонтом, в пешей досягаемости от метро? Эир выше подметил, что есть ещё всякие борщаги и отрадные с полной обоймой хрущей. Каковы перспективы этого рынка? без метро, панельно кирпичные хрущи, соответсвующий контингент и безнадёга. Кстати, блогер из Ютуба, который делает обзорчики на разные жк как то снял видео про дорогожичи, район в котором он снимал 25 метров. Из за всё той же обоймы хрущей район просто превращается в гетто (даже при наличии метро)