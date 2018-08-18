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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34533454345534563457>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 122
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
32%
39
знизяться на 25%-50%
28%
34
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:26

  flyman написав:
  hume написав:
Единственное не соглашусь с пузырём. Цены где то чуть выше дна (крушу за 1500 сюда не приобщать). Возможна стагнация со сползанием цен на откровенное гвно. Ведь если круша взлетела да 1800, то центр по прежнему болтается в районе 2х

Крушам красна ціна $500 м2, з ремонтом.

А у бункера твоего тогда что - отрицательная стоимость как за камеру пыток?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:29

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  striped написав:Пузырь потому что:
- недвижка используется коррупционерами для легализации своих "доходов"
- после падения ставок на депозиты часть денег перетекла в такой вид получения доходов
- пока нет налогообложения и это стимулирует вкладывать деньги именно сюда
- разгон застройщиками "бизнес-идеи" о "квартирке под сдачу как собственном пенсионном фонде"
- отсутствие альтернативы для инвестиций сумм, эквивалентных "кавалирке" - фондовый рынок умер, паевые инвестиционные фонды в нашей стране отлично прошли по пути МММ - теперь все покупают луковицы тюльпанов

Советую вам прокатиться по Борщаговкам, чтобы понять какой на КРЖН пузырь и как спрос формируют исключительно коррупционеры и под сдачу в аренду.
3+ миллионам жителей Киева надо где-то жить. И очень многие из них не очень довольны условиями своей жизни (в т.ч. я).

Вариант оттока понаехов не рассматривается?

Куда??? Если в Киеве будет плохо, то в провинции будет полная Ж.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:30

  striped написав:Пузырь потому что:
- недвижка используется коррупционерами для легализации своих "доходов"
- после падения ставок на депозиты часть денег перетекла в такой вид получения доходов
- пока нет налогообложения и это стимулирует вкладывать деньги именно сюда
- разгон застройщиками "бизнес-идеи" о "квартирке под сдачу как собственном пенсионном фонде"
- отсутствие альтернативы для инвестиций сумм, эквивалентных "кавалирке" - фондовый рынок умер, паевые инвестиционные фонды в нашей стране отлично прошли по пути МММ - теперь все покупают луковицы тюльпанов

Обозначьте край падения цен на условную сталинку или новострой на правом берегу не в пяти км от Крещатика и не в промзоне. Дамбаз перебьем вниз по цене?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:35

  airmax78 написав:Куда??? Если в Киеве будет плохо, то в провинции будет полная Ж.

Обратно в мухосрански. В Киеве надо платить за аренду много, а в мухосрансках дешево пересидеть в бабушатнике.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:38

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Куда??? Если в Киеве будет плохо, то в провинции будет полная Ж.

Обратно в мухосрански. В Киеве надо платить за аренду много, а в мухосрансках дешево пересидеть в бабушатнике.

Да, но в Киеве и заработать можно. А в мхсрнске с этим туго.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:40

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Куда??? Если в Киеве будет плохо, то в провинции будет полная Ж.

Обратно в мухосрански. В Киеве надо платить за аренду много, а в мухосрансках дешево пересидеть в бабушатнике.

Да, но в Киеве и заработать можно. А в мхсрнске с этим туго.

Сфера услуг на данный момент в нокдауне, заработать грузчиком в Новой Почте разве что.
Риелторы тоже что сейчас зарабатывают?

Откроется рынок земли, потекут инвестиции в село. Трактористам будут по 100 тысяч платить зарплаты арабы, турки, китайцы и начнется отток.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 07 кві, 2020 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я чего про Борщагу вспомнил. Недавно ездил туда - охренел от масштабов. Это целый отдельный город рядом с Киевом, выросший за последние 10 лет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Риелторы переориентируются в земельных риелторов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:45

  Proofy написав:
  hume написав:Единственное не соглашусь с пузырём. Цены где то чуть выше дна (крушу за 1500 сюда не приобщать). Возможна стагнация со сползанием цен на откровенное гвно.
А Позняки по 60-70 тыщ, со сданным ремонтом, это не пузырь? Здесь кидали ссылку на таку хату, 68тыс.

Я же в цитируемом сообщении сказал, что круша по 1800 не считается. Но, теперь вопрос для размышления, сколько должна стоить квартира в новом доме, сновым ремонтом, в пешей досягаемости от метро? Эир выше подметил, что есть ещё всякие борщаги и отрадные с полной обоймой хрущей. Каковы перспективы этого рынка? без метро, панельно кирпичные хрущи, соответсвующий контингент и безнадёга. Кстати, блогер из Ютуба, который делает обзорчики на разные жк как то снял видео про дорогожичи, район в котором он снимал 25 метров. Из за всё той же обоймы хрущей район просто превращается в гетто (даже при наличии метро)
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:47

  airmax78 написав:Я чего про Борщагу вспомнил. Недавно ездил туда - охренел от масштабов. Это целый отдельный город рядом с Киевом, выросший за последние 10 лет.

Вы сейчас про олдскул (борщага отрадное), или новую школу заокружных борщаг?
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