барабашов написав: flyman написав: hume написав:

Единственное не соглашусь с пузырём. Цены где то чуть выше дна (крушу за 1500 сюда не приобщать). Возможна стагнация со сползанием цен на откровенное гвно. Ведь если круша взлетела да 1800, то центр по прежнему болтается в районе 2х

Крушам красна ціна $500 м2, з ремонтом.

А у бункера твоего тогда что - отрицательная стоимость как за камеру пыток?

я купував ПА$260 м2

