Конечно про то что за окружной. Необъятные поля домов. Все заселено. И значительный процент живущих там мечтают переселиться в Киев. И как только появляются деньги - переселяются.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 11:54
Конечно про то что за окружной. Необъятные поля домов. Все заселено. И значительный процент живущих там мечтают переселиться в Киев. И как только появляются деньги - переселяются.
Додано: Вів 07 кві, 2020 11:55
"Дамбаз" это там где Лабаз?
У падения нет края - "Нищета, это единственная пропасть, в которую можно падать вечно". Потому пытаться найти тот самый край глупо - те, из нас, кто его дождуться не будут игроками рынка к тому моменту.
В предыдущем комментарии я выдвигал теорию о справедливой цене на КРЖН - можно привязаться к облцентру, в котором сейчас есть баланс спроса/предложения привязанный к реальным доходам и потребностям населения. Вот только какой из облцентров взять?
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Самое эпичное это то что вот это поле между Окружной и Вишневым - ЖК София застроил один чувак, Мартынов. Вкус у него так себе, но тем не менее там создан реально автономный мини-город со своей инфраструктурой. Даже школу построил)
Больше всего мне понравился... проспект Мартынова там))) самооценка у чувака неплохая
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:12
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:19
я купував ПА$260 м2
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:21
Так в тому то і справа - народ заселяється - а потім дивиться через дорогу на омріяну Південну Борщагівку чи навіть на Відрадний ...
Сміх сміхом - але народ прописаний-зареєстрований десь на Нивках - щоб дітей в школу возити ... З шикарного будинку - але не в Києві ...
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:21
На сколько там тысяч населения школа?
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:26
Придерживаюсь того же мнения.
Доу не спеша вернется на свои законные 25-26 тыщ, но ценник необходимо-потребляемого вырастет при этом в 1,5 раза.
Это как цены на еду в NYC - практически удваиваются каждые 10 лет. Теперь удвоятся за 3-5.
И, как следствие удешевления денег (ожидается вливание 6 триллионов баксов в мировую экономику), недвига в Киеве в ближайшие ~ 1,5 года в $ эквиваленте однозначно не просядет.
Но существенно подешевеет относительно "супового (или борщевого?) набора"
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Там не так плохо как может показаться.
Вообще Софиевская Борщаговка - село, которое по факту состоит из трех частей:
ЖК София и соседние жк между Вишневым и Киевом - типично-многоэтажная городская застройка с автономной инфраструктурой на уровне небольшого города, которая практически бесшовно продолжает Вишневое. Там есть лишь небольшой пустырь который по плану превратится в 4 полосный проспект до Киева. Кроме того, там есть централизованная канализация и вода. Выездов в Киев там два, они упираются в окружную + планируется еще один. Там относительно близко и проехать чуть легче чем из других мест.
Огромный частный сектор - реальное село, которое к тому же огромное по своим размерам и из одной части села в другую особо не попасть.
К примеру что бы попасть из ЖК Софии в прокуратуру Киево-Свтяошинского района, нужно пройти пешком 5 км или 2 км и двумя маршрутками проехаться.
Застроенные поля между частным сектором и Святопетровским. Вот в тех застроенных полях всё плохо - вода со скважин, нет нормальных канализаций, инфраструктура слабенькая, школы нет, дорога всего двухполосная. Вот там очень грустно.
Главная проблема Софии там не в инфраструктуре, а в том что это технически Киево-Святошинский район, с фактически центром в Боярке и Киеве одновременно и за одними вещами люди ездят в Боярку, за другими в Киев, за третьими где-то там в селе по местности.
Это дефолтная проблема для любых пригородов, которая усугублена тем что из Софии до Вишневого ближе, чем до центра села.
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:33
Каким боком цены на киевские хрущи к экономике США? Инфляция в США, и инфляция в Украине - это два разных индекса.
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