Додано: Вів 07 кві, 2020 12:31

BIGor написав: Ошибаетесь, это не город, это село - с соответствующей инфрастуктурой. Ошибаетесь, это не город, это село - с соответствующей инфрастуктурой.

Там не так плохо как может показаться.Вообще Софиевская Борщаговка - село, которое по факту состоит из трех частей:ЖК София и соседние жк между Вишневым и Киевом - типично-многоэтажная городская застройка с автономной инфраструктурой на уровне небольшого города, которая практически бесшовно продолжает Вишневое. Там есть лишь небольшой пустырь который по плану превратится в 4 полосный проспект до Киева. Кроме того, там есть централизованная канализация и вода. Выездов в Киев там два, они упираются в окружную + планируется еще один. Там относительно близко и проехать чуть легче чем из других мест.Огромный частный сектор - реальное село, которое к тому же огромное по своим размерам и из одной части села в другую особо не попасть.К примеру что бы попасть из ЖК Софии в прокуратуру Киево-Свтяошинского района, нужно пройти пешком 5 км или 2 км и двумя маршрутками проехаться.Застроенные поля между частным сектором и Святопетровским. Вот в тех застроенных полях всё плохо - вода со скважин, нет нормальных канализаций, инфраструктура слабенькая, школы нет, дорога всего двухполосная. Вот там очень грустно.Главная проблема Софии там не в инфраструктуре, а в том что это технически Киево-Святошинский район, с фактически центром в Боярке и Киеве одновременно и за одними вещами люди ездят в Боярку, за другими в Киев, за третьими где-то там в селе по местности.Это дефолтная проблема для любых пригородов, которая усугублена тем что из Софии до Вишневого ближе, чем до центра села.